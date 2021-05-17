«Всё в цвету»: Безруков насладился майской погодой лёжа на траве

https://static.news.ru/photo/2a68720a-b729-11eb-b601-96000091f725_660.jpg Сергей Безруков Фото: facebook.com/sergey.bezrukov.real

Российский актёр Сергей Безруков, сыграв Казанову в одноимённом спектакле, решил отдохнуть перед Международным театральным фестивалем «Мелиховская весна» лёжа на траве, судя по всему, в одном из парков Москвы. Соответствующее видео он опубликовал на своей странице в Instagram. В роли оператора — его супруга Анна Матисон. Безруков буквально наслаждается жаркой майской погодой и цветением деревьев.

Отыграл «Казанову». Готовлюсь к «Дяде Ване». Мелиховский фестиваль. <...> Сегодня жарко, сегодня настоящее лето. Всё в цвету, — отметил Безруков.

Накануне Безруков и режиссёр Анна Матисон отметили пятую годовщину свадьбы. В браке у них родились дочь Мария и сын Степан. В интервью порталу Teleprogramma артист назвал свою жену и детей надёжным тылом и подчеркнул, что совместные с Матисон проекты приносят ему радость.

Ранее Безруков рассказал, как полгода жил без работы во время коронавирусных ограничений. По его словам, вся семья уехала на дачу. Там они занимались подсобным хозяйством, даже завели кур. Актёр лично сажал помидоры, огурцы и плодовые деревья. Безруков отметил, что в связи с тем, что Губернский театр, которым он руководит, был включён в список получателей президентского гранта, его художественный персонал во время коронавирусных ограничений мог получать дополнительные выплаты.