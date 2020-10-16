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Шоу-бизнес

«Всё сжечь»: Леонов предложил Прилучному избавиться от «гнезда» Муцениеце

17:05, 16 октября 2020
Андрей Леонов Андрей Леонов Фото: Mosfilm/via Globallookpress.com

Актёр Андрей Леонов не только одобрил роман «папиной дочки» Мирославы Карпович с артистом Павлом Прилучным, но и предложил сжечь квартиру Агаты Муцениеце, бывшей жены звезды «Мажора».

Леонов уверен, что молодому харизматичному коллеге пойдут на пользу новые отношения, о чём высказался в эфире программы «Звёзды сошлись». Неожиданное заявление из уст Леонова прозвучало, когда речь в студии зашла о том, что Прилучный продаёт свой особняк, в котором жил с Муцениеце, за 200 млн рублей. 

Появилась Мира Карпович, поэтому сейчас жизнь наладится у него. Всё продаст. А если не продаст, надо сжечь! Сжечь этот дом, как и квартиру, — заявил Леонов.

Чем руководствовался актер, призывая Павла к таким безумным действиям в эфире федерального канала, сложно сказать, отмечает KP.RU

Это статья 205.2 часть 2 УК — от 5 до 7 лет лишения свободы можно получить за подобные преступления. Но я думаю, что это чёрный юмор глупого человека. И если кто-нибудь попытается хотя бы петарду взорвать в этом доме, Андрей Леонов сядет в колонию, —  прокомментировал ситуацию известный адвокат Юрий Шель.  

Ранее NEWS.ru сообщал, что Павел Прилучный опубликовал кадры из четырёхэтажного особняка, в котором живёт с Мирославой Карпович. На смене места жительства настояла именно новая подружка актёра, она же, по слухам, потребовала от Прилучного выставить на торги бывший особняк.

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