Ильич из Little Big «всё проклял» во время озвучивания мультфильма

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Участие в озвучке одного из главных героев мультфильма «Зверокрекеры» стало серьёзным испытанием для лидера группы Little Big Ильи «Ильича» Прусикина, передаёт радио Energy. По словам артиста, из-за сложностей он «матерился после каждого дубля». В проекте приняла участие его коллега по Little Big Софья Таюрская.

Мне было очень сложно, а ей (Таюрской. — NEWS.ru) нет почему-то. Я всё проклял. Когда ты сам играешь — это замечательно. Можно поиграться характером. А тут режиссёр говорит: «Будь добр, вот так [озвучивай]» <...> Я матерился после каждого дубля, — заявил Ильич.

Шоумен отметил, что персонаж, которого он озвучивал — его копия, так как солист тоже «почти всего боится».

Ранее стало известно, что группа Little Big не представит Россию на песенном конкурсе «Евровидение». Музыканты отказались от этого. Участники коллектива объявили об этом в Instagram. Группа в своём сообщении указывает, что в России хватает талантливых артистов, «у каждого из которых должна быть возможность показать себя за пределами страны».