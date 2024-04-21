Встречался с Карнавал, проиграл 15 миллионов в казино: кто такой Егор Шип

Фото: Пресс-служба Яндекс музыка

Егор Шип

24-летнего блогера Егора Шипа называют вторым по популярности после Дани Милохина и новым Егором Кридом. Он начинал с коротких развлекательных роликов, потом решил заняться музыкальным творчеством и подписал контракт с лейблом Black Star Inc. Кто помог Шипу стать популярным, что его связывает с блогером Валей Карнавал и сколько денег он проиграл в казино — в материале NEWS.ru.

Что известно о семье Егора Шипа

Егор родился в богатой семье. Его отец Владимир Кораблин — бизнесмен, директор нескольких московских компаний. Блогер взял псевдоним Шип (ship в переводе с английского – «корабль»). У Егора есть старший брат и две сестры, с которыми он в хороших отношениях.

Шип прошел платное обучение в «Академии популярной музыки» Игоря Крутого по направлению «школа телевидения». Там мальчика заметили и предложили ему попробовать себя в роли ведущего на детском Евровидении и «Новой волне». Егору тогда было 16 лет. На конкурсах он познакомился с Тимати, Егором Кридом и другими звездами.

Что говорят о Шипе в Академии Игоря Крутого

Шип — не единственный известный выпускник Академии Игоря Крутого. Помимо него, обучение в этом заведении прошли тиктокер и блогер Лиза Анохина, певица и победительница конкурса «Детское Евровидение — 2017» Полина Богусевич, участник «Детского Евровидения — 2019» Денберел Ооржак, группа «4K» и многие другие.

Егора прекрасно помнят в Академии Игоря Крутого. Олег Перов преподавал у блогера актерское мастерство. Подросток посещал как групповые, так и индивидуальные занятия два раза в неделю.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Егор Шип

«Я люблю говорить, что учитель появляется тогда, когда готов ученик, когда ученик совсем готов, учитель исчезает. Он все что можно было из меня вытягивал. Он был ненасытный, хотел все узнать, постоянно задавал вопросы. Он жадно из меня вытаскивал всю информацию. Может быть, я бы ему не дал столько, если бы не его желание взять как можно больше», — описал Шипа Перов в беседе с NEWS.ru.

По мнению преподавателя, энергичный Егор в любом случае «выстрелил бы», если не в музыке и блогинге, то в другой творческой сфере.

Преподаватель вокала Академии Игоря Крутого Константин Работов назвал Шипа в разговоре с NEWS.ru творческим человеком. «У него был абсолютно невероятный порыв, очень большое желание стать кем-то, он был готов заниматься. Мы много работали с Егором в плане вокала, сочиняли авторские песни, перепевали песни других известных исполнителей», — рассказал Работов.

Как и Перов, преподаватель вокала отметил, что Шип задавал много вопросов и расстраивался, когда у него что-то не получалось. По словам Работова, Егор хорошо общался с другими учениками, нравился девочкам и отличался харизматичностью, характерной для будущих артистов.

«Он всегда был очень модным парнем. В принципе очень важно для артиста иметь собственный стиль и в музыке, и в одежде, и в поведении», — добавил Работов.

С чего начинал Шип как блогер

В 2019 году Егор начал сниматься в роли богатого школьника на канале Егора Декстера (Дорофеева) про пранки и челленджи. Поскольку Шип выглядит моложе своего возраста, никто не мог предположить, что ему уже 17 лет.

Тогда же молодой человек открыл свой канал на YouTube, в котором выкладывал видео о жизни, съемки бэкстейджей, челленджей и пранков. Время от времени Шип появлялся в коротких развлекательных роликах блогера Павла Дворецкого.

Фото: Сергей Булкин/News.ru Настя Ивлеева и Егор Шип

Тik-Tok-дом Шипа и роман с Валей Карнавал

В 2020 году Егор Шип стал основателем Тik-Tok-дома Hype House Rus, в команду которого вошли Юля Гаврилина, Валя Карнавал, Павел Дворецкий и многие другие. Они веселились, устраивали челленджи и снимали все это на камеру.

Во время пребывания в Hype House Rus Шип встречался с Валей Карнавал. Предположительно, именно из-за этих недолгих отношений, которые нарушали правила дома, его оттуда выгнали.

Карнавал — одна из самых популярных девушек-блогеров в России. До сих пор журналисты спрашивают о ней Шипа, и он охотно отвечает. Одну из своих песен он посвятил Вале, в другой поклонники увидели отсылку к романтическим отношениям блогеров.

Шип быстро покинул Hype House Rus и стал участником Freedom Team House. Однако и в этом Тik-Tok-доме он недолго пробыл.

Как Шип залетел в тренды

После этого Егор начал сотрудничать с лейблом Make It Music, являющимся дочерней компанией Black Star Inc, и записал первый трек Fake Love («Фальшивая любовь»). Но настоящая популярность пришла к Шипу после песни DIOR. Клип на эту композицию, опубликованный 1 июня 2020 года на YouTube, уже посмотрели более 63 млн человек.

Песня «Пикачу», записанная Шипом и блогером Mia Boyka, оказалась еще более успешной. Видео артистов попало в тренды, и сейчас у него 373 млн просмотров.

В 2021 году Шип перешел в головной лейбл Black Star Inc. СМИ писали, что в этом сыграло роль знакомство и дружба его отца с сооснователем компании Тимати Пашу (Павлом Курьяновым), но сам Егор это отрицал.

«Это не близкие друзья, тем более это не блат», — заявил в интервью YouTube-шоу «Дада-Нетнет» Шип.

Фото: Сергей Булкин/News.ru Настя Ивлеева и Егор Шип

Какая аудитория у Шипа в интернете

Сейчас у Егора Шипа 12,1 млн подписчиков в Tik-Tok, на YouTube — 2,49 млн, аудитория в социальной сети Instagram (деятельность в РФ запрещена) составляет 3,5 млн человек. Он зарабатывает на рекламе в соцсетях, концертах, корпоративах и получает деньги от скачивания его песен на различных платформах.

По словам Шипа, ему помогает огромная команда специалистов: клипмейкеров, креативщиков, маркетологов, пиарщиков и так далее. Как сказал Егор, сейчас он решил сконцентрироваться на музыке.

«Чувствую, что именно таким образом мне ближе всего самовыражаться и доносить свои мысли до аудитории. Конечно, из социальных сетей и создания контента я не ухожу, но сейчас в приоритете музыка. Я делаю упор на карьере певца. Очень хочу развиваться в музыке, хожу на вокал, пробую новые стили и улучшаю скиллы в этом направлении», — говорил Шип в интервью Gazeta.ru в 2023 году.

На чем хайповал Егор Шип

В 2023 году Шип снял и опубликовал видео об открытии ему памятника перед зданием МГУ. Ролик оказался срежиссированным розыгрышем. Нанятый артист в образе чиновника произнес пламенную речь.

«За вклад в музыкальное искусство нашей страны, за то, что Егор Шип продвигает исконные ценности, не рекламирует казино, не призывает к ставкам и оказывает положительное влияние на молодое поколение, памятник объявляю открытым», — объявил в видео мужчина в деловом костюме и галстуке.

Шипа забрала полиция и доставила в ближайшее отделение, где он давал объяснения. Тогда даже административное дело не было возбуждено. Шипа ознакомили с памяткой, как согласовать свои акции с руководством МГУ, и попросили не публиковать видео, но он это проигнорировал.

В 2021 году Шип устроил конкурс среди подписчиц в Сети. Блогер предложил девушкам посоревноваться за возможность записать с ним новую песню «Глаза-фонари». Вскоре он выложил видео, в котором заявил, что исполнит ее с певицей Dead Blonde, и послал всех к черту.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Егор Шип

Сколько денег проиграл Шип в казино

Шип не скрывает, что страдал алкогольной зависимостью и проигрывал деньги в онлайн-казино, когда только стал популярным.

«Когда у меня был взлет, началось то, что не должно было начинаться: всякие тусовки левые, алкоголь, игры в казино. Все начало крутиться, крутиться, крутиться, проблема на проблеме», — рассказал Егор Шип в шоу «Нетнет-Дада».

По словам блогера, он психологически не выносил, что с ним происходит, у него началась «деперсонализация», стали «ехать кукуха, плыть мозги». Шип рассказал, что не стал обращаться к психологам и попытался сам с этим справится.

Как отметил Шип, он потратил на азартные игры 15 млн рублей, но смог взять себя в руки и перестать играть.

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