Всплыли многомиллионные долги молодого мужа Булановой KP.RU: новый муж Булановой должен кредиторам почти 9 млн рублей

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Татьяна Буланова

Молодой супруг певицы Татьяны Булановой накопил многомиллионные долги, сообщило издание KP.RU. По данным газеты, 36-летний муж 55-летней артистки Валерий Руднев владеет рядом точек питания в столице и Петербурге.

Как сообщило издание, в начале года сумма его задолженности перед ФНС составила 743 тыс. рублей. Кроме того, на сайте Федеральной службы судебных приставов говорится, что Руднев должен 8,9 млн рублей по кредитам, за мужчиной также числятся дорожные штрафы.

Руднев и Буланова поженились летом прошлого года. Перед этим они два года состояли в отношениях.