https://static.news.ru/photo/a9cbd0ea-d1ad-11e9-ade6-fa163e074e61_660.jpg Регина Тодоренко Фото: https://www.instagram.com/reginatodorenko

Популярная телеведущая и блогер Регина Тодоренко опубликовала на своей странице в Instagram видео, на кадрах которого обнимается с испанским актёром Марио Касасом, после чего он признался россиянке в любви.

При этом Тодоренко в октябре 2018 года вышла замуж за певца Влада Топалова и родила своего первенца.

Помню, когда смотрела «Три метра над уровнем неба», бездумно влюбилась в этого горячего сексуального испанского мачо, но не ожидала, что эта любовь взаимна, — подписала телеведущая провокационный видеоролик.

При этом подписчики не стали обвинять Тодоренко в неверности, а высоко оценили её чувство юмора. Многие сразу же догадались, что артистка на кадрах учит иностранного актёра говорить по-русски. При этом испанец даже не понял, что признался в любви Регине.

Прощай, Владик, — в шутку прокомментировал видео один из подписчиков телеведущей.

Ранее News.ru писал о том, что Регина Тодоренко опубликовала получасовой фильм о подготовке к свадьбе в Сорренто. Красивая церемония на роскошной вилле сопровождалась чередой проблем: от потери костюма до порванного платья. Влад Топалов потерял чемодан с костюмом накануне церемонии, а уже перед выходом к гостям Регина Тодоренко обнаружила, что порвала свадебное платье, своей торжественной речью Регина думала довести жениха до слёз, но в итоге сама чуть не расплакалась. Все эти моменты были отражены в фильме.