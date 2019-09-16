https://static.news.ru/photo/6401ffb8-d882-11e9-abb4-fa163e074e61_660.jpg Борис Смолкин Фото: Борис Смолкин/vk.com

Актёр Борис Смолкин, снимавшийся в сериале «Моя прекрасная няня», рассказал, что информация о болезни его коллеги Анастасии Заворотнюк стала «громом среди ясного неба».

Он отметил, что они давно не встречались, поэтому о случившемся он узнал из прессы.

Всем миром ищут какое-то лекарство от этого, но пока ничего, — отметил артист в интервью порталу Teleprogramma.pro .

Как писал News.ru, Заворотнюк впала в глубокую кому после медикаментозной, в которую её погрузили врачи. Об ухудшении её здоровья стало известно 13 сентября. СМИ сообщали, что звезду доставили в реанимацию одной из московских клиник с отёком мозга. 15 сентября пациентку подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких.