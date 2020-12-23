Братьев Сафроновых госпитализировали в Москве

https://static.news.ru/photo/84751bee-4524-11eb-adda-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anatoly Lomohov/Global Look Press

Братья Илья, Сергей и Андрей Сафроновы, известные фокусники и телеведущие, были вместе госпитализированы в одну из клиник на территории Москвы. Как стало известно журналистам, родственники практически одновременно обратились к врачам за помощью с жалобами на плохое самочувствие.

Оказалось, что у Ильи и Андрея Сафроновых имеются проблемы с желудком. Врачи сообщили, что у них диагностирован воспалительный процесс.

По поводу старшего из братьев-иллюзионистов, Сергея, подчёркивается, что он попал в больницу с очень серьёзным недугом. Однако в СМИ не узнали, о какой именно болезни идёт речь. Предполагается, что проблемы со здоровьем Сергея Сафронова могут быть связаны со стрессом на фоне скандала вокруг его имени.

Ранее участница «Битвы экстрасенсов» Алина Вердиш опубликовала видео, в котором обвинила Сафронова в получении взяток. Она утверждает, что тот за деньги «сливал» правильные ответы на испытаниях. При этом она привела записи переговоров и банковские переводы. За подобные деяния гражданину может грозить до десяти лет лишения свободы, передаёт Пятый канал.

Как писал NEWS.ru, Сергей Сафронов назвал ложью информацию о причинах его увольнения.