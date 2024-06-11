«Все зашибись»: Орбакайте ответила злопыхателям после «провала» в Монако Орбакайте ответила хейтерам, что нигде и никогда «не проваливалась»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Кристина Орбакайте

Певица Кристина Орбакайте записала в Instagram (деятельность в РФ запрещена) видео, где заявила, что у нее «все зашибись». Исполнительница отметила, что у нее много творческих планов, а все новости о ее «провалах» не соответствуют действительности. Таким образом Орбакайте отреагировала на слухи о неудачном концерте в Монако.

Настолько нездоровый интерес вокруг меня, что любой бы блогер позавидовал такому пиару. Спасибо моим друзьям, поклонникам за поддержку. Ну а тем, кто меня не любит, не любил, разлюбил, хочу сказать, что у меня все зашибись. У меня куча творческих планов, нигде я не проваливаюсь никогда, — заявила Орбакайте.

Певица добавила, что у нее давно выработался иммунитет ко всей негативной информации. По словам Орбакайте, ей всегда было и будет что спеть и сказать своей благодарной публике.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов заявил, что новую композицию певицы Аллы Пугачевой «Не высовывайся, дочка» стоит проверить с точки зрения закона. По его словам, в любых текстах есть пределы допустимого, которые прописаны законодательно независимо от того, искусство это или журналистика.