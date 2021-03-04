«Все прощёлкали»: Барецкий утверждает, что могила Фриске давно пустует

https://static.news.ru/photo/74bef9f2-7cdf-11eb-8e84-96000091f725_660.jpg Стас Барецкий Фото: stas_bareckiy/instagram.com

Актёр и шоумен Стас Барецкиий заявил, что в могиле певицы Жанны Фриске давно нет её тела. Об этом ему рассказал друг с кладбища в Балашихе, где покоится артистка.

Он мне сегодня сказал, что Жанны Фриске там уже давно нет, её выкопали и тело просто утащили. Это либо фанаты, либо сектанты. Короче, все прощёлкали, — заявил Барецкий журналистам ФАН.

По его словам, могила была вскрыта на третий или четвёртый день после захоронения, но на кладбище решили не поднимать шумиху и инцидент не предали огласке.

Могила на самом деле пустая, — подытожил шоумен.

Фриске умерла 15 июня 2015 года в возрасте 40 лет после борьбы с неоперабельной опухолью головного мозга. У неё на остался сын Платон, который родился от телеведущего Дмитрия Шепелева.

Как писал NEWS.ru, Владимир и Ольга Фриске подали очередной иск из-за наследства покойной дочери. Теперь они решили судиться не только с Шепелевым, но и со своим семилетним внуком Платоном. Предметом спора стали элитные апартаменты Жанны, которые на треть принадлежат мальчику. Семья певицы хочет запретить Шепелеву осуществлять сделки с этой квартирой.