«Все пошло не так»: Билан рассказал о самом неудачном выступлении Билан заявил, что во время шоу в «Олимпийском» все пошло не по плану

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Российский певец Дима Билан на гала-ужине «Премии МУЗ-ТВ» рассказал, что его легендарное выступление под водопадом в «Олимпийском» на самом деле было запланировано совсем иначе. По словам артиста, произошел казус, и в итоге номер было решено оставить как есть, передает корреспондент NEWS.ru.

Кто-то сделал сквозняк, и в «Олимпийском» вся вот эта вода начала разноситься. Я должен был стоять внутри коридора водного, но все пошло не так, и я плюнул и сказал: ну, я теперь пою под водой. То есть это не было запланировано <...> я помню, я несколько раз падал, пока бежал на сцену. Масса всяких историй, — поделился артист.

Ранее Билан признался в симпатии к обнаженным женским фотосессиям. Певец пояснил, что он в этом вопросе такой же человек, как и все.

До этого в «Новой Битве экстрасенсов» участник шоу Артем, который называет себя вампиром-медиумом, поведал, что за певцом Димой Биланом стоит «джокер», который «заключил договор с темными силами», от чего они оба пострадали. Он также отметил, что тот, о ком он говорит, постоянно пил кефир и был очень тощим, а после договора Билан стал на него походить внешне. Артист понял, что речь шла о его продюсере Юрии Айзеншписе, и частично согласился с экстрасенсом.