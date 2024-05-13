«Все перекосило»: Гагарина рассказала о последствиях укола красоты Гагарина рассказала, что после укола красоты ее брови стали «как у птицы»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Полина Гагарина

Российская певица Полина Гагарина в интервью Надежде Стрелец на YouTube призналась, что боится косметических процедур после первого укола красоты, который изменил выражение ее лица. По словам исполнительницы, она пыталась избавиться от морщины на лбу. В результате, по словам артистки, ее лицо перекосило, а брови «стали как у птицы».

Я боюсь всего. Я вколола в лоб [укол красоты]. Потому что, когда поешь, закладывается страшная морщина. У меня подлетели брови, образовалась шишка... Я думаю: господи, ну почему у всех людей все в порядке, лоб встает, а у меня все перекосило, брови как у птицы... Глаза стали с каким-то звериным выражением, — пояснила певица.

Ранее Гагарина рассказала, что не хотела бы соприкасаться с экс-участницей группы Serebro Еленой Темниковой, и назвала их прошлые отношения близкими, но ухудшившимися со временем. Певица призналась, что Темникова была вхожа в дом к коллеге по цеху, пока отношения не изменились. По ее словам, некоторые песни Serebro ей нравились, но сам проект она назвала пошлым.

До этого Гагарина рассказала, что инициатором разрыва ее сотрудничества с продюсером Константином Меладзе в 2014 году стала бывшая супруга продюсера певица Вера Брежнева. При этом Гагарина не стала «лезть глубже» и узнавать истинные мотивы Брежневой. Однако исполнительница призналась, что не смогла найти общий язык с экс-солисткой группы «ВИА Гра».