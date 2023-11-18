«Все бы отдала»: Гузеева жестко прошлась по брачному контракту Харламова Лариса Гузеева посоветовала Харламову разорвать брачный контракт

Фото: Студия Красный Квадрат/Пресс- служба первого канала

Экс-возлюбленная комика Гарика Харламова Катерина Ковальчук такая красавица, что ей не жалко отдать все имущество при разводе, заявила телеведущая Лариса Гузеева. В рамках шоу «Кстати» артистка посоветовала бывшей девушке юмориста всегда помнить о том, что она «классная».

Кать, слушай! Ты классная девочка. Если бы я была Гариком, я бы тебе заранее все это отдала, потому что ты красавица и для тебя не жалко ничего! — отметила ведущая.

Такую точку зрения Гузеева высказала после того, как ведущий Азамат Мусагалиев упомянул, что комик постоянно устраивает споры на тему дележки имущества. Он также напомнил, что Харламов дважды разводился, причем каждый раз со скандалом.

Ранее Лариса Гузеева дала хлесткий ответ хейтерам, которые пишут злобные комментарии по поводу ее внешности. Артистка посоветовала всем недовольным посмотреть на своих мам и бабушек. Вряд ли среди них есть женщины с внешностью Шэрон Стоун, констатировала телеведущая.

При этом актриса признавалась, что критика и советы со стороны зрителей ее не трогают, потому что она занимается любимыми делами и сможет «переродиться» в следующих жизнях. Ведущая подчеркнула, что с 16 лет шла «своей дорогой» и «никого не слушала» и продолжает делать это по сей день.