«Все они свалили в Америку»: Жигалова о возвращении Галкина и Пугачевой

Фото: maximialla/vk.com

Российская журналистка Алена Жигалова рассказала в новом выпуске шоу «Алена, блин!», почему не следует ждать возвращения юмориста Максима Галкина и певицы Аллы Пугачевой в Россию. По ее мнению, главная причина кроется в отъезде внука Примадонны Никиты Преснякова в США.

Пугачева написала: «Имеющий уши, да услышит». Мы, Алла Борисовна, конечно, все услышали. И даже по той новости, что ваш внук Никита Пресняков уехал в США, все понятно. Все они свалили в Америку, — отметила Жигалова.

Также блогер обратила внимание на то, что Галкин запланировал концерт на 2 сентября в Австралии, в то время как Пугачева обещала вернуться в Россию к 1 сентября.

Каждый божий день Галкин выкладывает свои новые афиши, и где он только ни собирается выступать — и в Латвии, и в Германии, и даже 2 сентября в Австралии. И тут возникает вопрос. Алла Пугачева заявила, что их дети пойдут в школу 1 сентября, что они вернутся в Россию. А Максим Галкин куда вернется? Как они дальше будут жить? — вопрошает Жигалова.

Напомним, Алла Пугачева и Максим Галкин покинули Россию сразу после объявления военной операции на территории Украины. Артисты уехали в Израиль. Галкин неоднократно высказывался против военных действий РФ на Украине, в то время как Пугачева ни разу публично не озвучила свою позицию.