«Все исчезло»: Шэрон Стоун лишилась $18 млн после инсульта Шэрон Стоун лишилась $18 млн сбережений на фоне инсульта

Фото: Billy Bennight/AdMedia/Global Look Press

Шэрон Стоун

Американская актриса Шэрон Стоун рассказала, что потеряла все свои сбережения на фоне инсульта, лишившись $18 млн, передает The Hollywood Reporter. По словам артистки, злоумышленники воспользовались ее состоянием и украли все, вплоть до холодильника и телефона.

Стоун рассказала, что в 2001 году у нее произошел инсульт, на восстановление потребовалось семь лет. Все это время она не проверяла свой счет. Говоря о тех временах, она отметила, что тогда все поменялось в ее жизни, а читать она не могла в течение двух лет.

Да, и в то время люди использовали меня в своих интересах. Благодаря моему успеху я сэкономила $18 млн, но, когда я вернулась и проверила свой банковский счет, все это исчезло. Мой холодильник, мой телефон — все было записано на имена других людей, — призналась она.

По словам актрисы, она приняла ситуацию и решила двигаться дальше, отпустив ее. Стоун обратилась к людям с призывом не концентрироваться на злобе и горечи, поскольку тогда негативные эмоции никуда не денутся и не покинут человека.

Ранее актер Кирилл Сафонов признался, что в июне переболел тяжелой пневмонией. По его словам, случилось это перед его днем рождения, который артист отмечает 21 июня. Все это время он пролежал, у актера не было сил даже ответить на поздравительные сообщения.