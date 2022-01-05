Вручение премии «Грэмми» перенесли из-за ситуации с COVID-19

Церемония вручения музыкальной премии «Грэмми» переносится на неопределённый срок. Причиной стала ситуация с пандемией коронавируса. Об этом сообщили в Академии звукозаписи США, заявление приводит РИА Новости.

После тщательного изучения и консультаций с властями Лос-Анджелеса и экспертами в области здравоохранения, а также представителями индустрии и нашими многочисленными партнёрами Академия звукозаписи и телеканал CBS переносят 64-ю церемонию вручения «Грэмми», — говорится в заявлении академии.

По словам организаторов, главным для них являются здоровье и безопасность музыкального сообщества и людей, работающих над созданием шоу.

Учитывая неопределённость вокруг штамма «омикрон», проведение церемонии 31 января представляет слишком большой риск, — сообщили в академии.

Предполагалось, что церемония вручения музыкальной премии «Грэмми» состоится 31 января и пройдёт в офлайн-формате. Новая дата проведения церемонии в настоящее время не определена.

«Грэмми» — музыкальная премия, вручаемая ежегодно американской Национальной академией искусства и науки звукозаписи (NARAS).

Награда присуждается по результатам голосования активных членов академии. В их числе артисты, музыканты, продюсеры, студийные звукоинженеры и другие профессионалы из мира звукозаписи. Сама награда представляет собой статуэтку в виде граммофона.

«Грэмми» присуждается в 30 связанных с музыкой областях, разбитых на 84 категории. Также существуют особые награды за долгосрочный вклад в музыку, в числе которых почести «За жизненные достижения» и включение в Зал славы премии «Грэмми».