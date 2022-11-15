«Время прошло»: продюсер Остудин не поверил в успех нового «Ласкового мая» Продюсер Остудин заявил, что время группы «Ласковый май» прошло

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Андрей Разин

Перезапуск группы «Ласковый май» в новом составе, на который намекнул один из создателей коллектива Андрей Разин, вряд ли ждет успех. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал продюсер, музыкальный критик Алексей Остудин. Он заявил, что «время „Ласкового мая“ прошло».

Алексей Остудин назвал «очень странным» решение Андрея Разина, которое тот недавно озвучил в соцсетях — убрать материал «Ласкового мая» почти со всех интернет-площадок.

Андрей Разин заявил, что собирается перезапускать «Ласковый май», видимо, хочет консолидировать в своих руках творческие и финансовые ресурсы и, может быть, попытаться заработать на этом снова, — предположил Остудин.

По его мнению, «всё равно хиты останутся на полупиратских ресурсах». Алексей Остудин признался, что не верит в успех нового «Ласкового мая», так как «у каждого времени своё звучание, а время „Ласкового мая“ прошло».

О том, что группу «Ласковый май» воссоздадут в новом составе, продюсер Андрей Разин заявил на видео, опубликованном в его YouTube-канале, в начале ноября. По словам продюсера, все видеоролики о группе и ее бывшем солисте Юрии Шатунове останутся только в официальных YouTube-каналах «Андрей Разин» и «Ласковый май».

Ранее оренбургский музыкант Сергей Дядюн рассказал NEWS.ru, что создатель группы «Ласковый май» Сергей Кузнецов, скончавшийся 7 ноября из-за оторвавшегося тромба, предчувствовал свою смерть. Дядюн отметил, что дружил с автором песен «Белые розы», «Седая ночь» и других хитов коллектива более 30 лет и услышал от него пожелания о прощании через несколько дней после похорон Юрия Шатунова.