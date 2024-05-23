«Время Фабрики прошло»: Арифулина оценила перезапуск проекта Арифулина усомнилась, что «Новая Фабрика звезд» сможет повторить ее успех

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Лина Арифулина

Время «Фабрики» прошло, заявила продюсер и режиссер Лина Арифулина на вручении премии «Дай пять!». Вместе с тем она призналась, что относится нейтрально к перезапуску проекта. Знаменитость также усомнилась, что новое шоу сможет повторить успех старого, передает корреспондент NEWS.ru.

Никак, ради бога, проект двигается. Но у меня ощущение, что время «Фабрики» прошло. Это был хороший период, шикарный, классный, — ответила Арифулина на соответствующий вопрос.

Продюсер также прокомментировала заявление Прохора Шаляпина, который ранее сказал, что молодым артистам не хватает образования и они пытаются компенсировать это харизмой. Арифулина в свою очередь отметила, что молодым людям нужно лишь стремиться к своей мечте. Они не должны думать о харизме, а только неустанно работать, добавила она.

Лина Арифулина является режиссером проекта «Фабрика звезд». Именно после работы в нем она получила национальное признание.

Ранее участники поп-рок-группы «Корни» заявили, что им неинтересна новая «Фабрика». Один из них отметил, что этот проект уже слишком приевшийся. Зрителям нужно что-то новое, уверены артисты.