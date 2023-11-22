«Время для семьи»: Бородина объяснила отказ от выступлений 31 декабря Ксения Бородина назвала новогоднюю ночь закрытой для выступлений на корпоративах

Фото: Артем Соболев/NEWS.RU

Телеведущая Ксения Бородина считает 31 декабря неприкосновенным днем, который должен быть посвящен семье, а не выступлениям на корпоративах, пишет KP.RU. В беседе с изданием Бородина рассказала, что много работает до новогодних праздников.

В новогодние праздники я никогда не работаю. Но я очень много работаю до этого периода. А 31 декабря у меня всегда закрыто для корпоративов, потому что это святое время для семьи, — призналась знаменитость.

Она добавила, что начинает готовиться к Новому году и украшать дом вместе с семьей уже с 20 ноября. Телеведущая воспитывает двух дочерей — 14-летнюю Марусю и семилетнюю Теону, которая отмечает день рождения 22 декабря. Таким образом, по словам Бородиной, последний месяц года у нее всегда очень насыщенный.

Звезда также рассказала, что, несмотря на покупку квартиры в Дубае, зимовать в теплых странах у нее вряд ли получится. Бородина призналась, что после полутора месяцев, проведенных на съемках реалити-шоу «Последний герой» в Таиланде, она поняла, насколько сильно любит Россию.

Да, я бы мечтала проводить зиму в Дубае, но так как дети учатся в Москве и мы не собираемся никуда переезжать, то думаю, что это желание никогда не осуществится. Ну и все познается в сравнении. Когда я провела полтора месяца в жарких субтропиках, я поняла, как люблю Россию-матушку с ее морозной зимой, — подчеркнула телеведущая.

Ранее стало известно, что сын Михаила Круга Александр готов выступить на новогоднем корпоративе за 400 тысяч рублей. В репертуар артиста входят пять хитов его отца и одна авторская песня.