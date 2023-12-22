«Время для каждого»: продюсер оценил обвинения Вина Дизеля в изнасиловании Продюсер Рудченко: обвинения Дизеля в изнасиловании не скажутся на его репутации

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Обвинения американского актера Вина Дизеля в изнасиловании никак не скажутся на репутации звезды фильмов «Форсаж», заявил NEWS.ru продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко. По его мнению, это неправдоподобная история и даже не пиар-ход команды актера, а является излюбленным приемом в США с целью затравить популярную личность.

Придет время для каждого. Это происходит со времен Майкла Джексона, все эти многочисленные суды. Любят в Америке покопаться в грязном белье, пытаются монетизировать все. Это такая же история: когда-то кто-то кому-то уделил внимание, не факт, что что-то было, и раздувают скандал, чтобы заработать. Сейчас в США все повернуто на деньгах, а не на отношениях к человеку, — считает Рудченко.

Ранее бывшая помощница звезды франшизы «Форсаж» Вина Дизеля обвинила его в сексуальных домогательствах и незаконном увольнении, потребовав компенсации. Адвокаты актера отвергают эти обвинения. В заявлении говорится, что актер проигнорировал «четкие заявления о несогласии». А после того как она «закричала и побежала в ванную», он настиг ее и «прижал своим телом к ​​стене». Кроме того, Йонассон подала в суд на продюсерскую компанию и сестру Дизеля, которая, по утверждению экс-помощницы, уволила ее через несколько часов после инцидента с домогательствами.