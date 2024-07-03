Вражда с Суханкиной, четыре мужа, отказ от алкоголя: как живет Гулькина

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Певица Наталия Гулькина требует через суд 5 920 080 рублей с экс-коллеги по группе «Мираж» Маргариты Суханкиной за рассказ о своих романах с молодыми и женатыми мужчинами. Что об этом известно, как живет Гулькина?

Из-за чего судятся Гулькина и Суханкина

Наталия Гулькина требует через суд 5 920 080 рублей от Маргариты Суханкиной за рассказ о своих романах с молодыми и женатыми мужчинами на YouTube-шоу «Алена, Блин!». 60-летнюю исполнительницу возмутили слова о том, что она «слаба на передок», а также история о том, как на день рождения ей подарили фаллоимитатор, пишет KP.RU. При этом Суханкина уверяет, что не называла певицу «проституткой», а лишь «рассказала правду», говорится в сообщении.

«Я все эти годы молчала и никак не реагировала ни на какие выпады: ни со стороны Гулькиной, ни со стороны Разиной. Хотя я столько всего могу рассказать... Я живу в свободной стране. Я сразу сказала, что буду называть вещи своими именами. При этом я не называла ее <...>, ни проституткой. Не было прямых оскорблений. Я реально рассказывала истории, свидетелем которых сама являлась, и давала им свою оценку», — пояснила Суханкина.

Кроме того, Суханкина отметила, что думала подать ответный иск против бывшей коллеги.

«У меня была мысль подать иск на 10 млн рублей! Потому что можно взять любое интервью Гулькиной, и в каждом будет к чему придраться. Постоянный полив грязью и ахинея. Но у меня работы непочатый край. И я не могу тратить столько времени на дам, которые вышли в тираж. И это касается многих людей, имеющих отношение к „Миражу“. Они где-то по чебуречным пытаются песни петь, куда-то там их за три копейки приглашают. И при этом, конечно, они недовольны жизнью, их все не устраивает, все плохо. И почему-то я виновата. Они считают, что это моя вина. Складывается ощущение, что если они не произнесут фамилию Суханкина, их в принципе никто не позовет ни на интервью, ни в эфир. То есть без привязки к моей фамилии они никому не интересны», — подчеркнула певица.

Гулькина в беседе с KP.RU заявила, что Суханкина «все это придумывает на ходу и в это верит».

«Больше всего в этой ситуации поражает следующее. Сидел человек дома, без копейки денег. Несколько лет назад раздался мой звонок, я ее пригласила. И вытащила ее из ужасающего состояния, которое было на тот момент. Ну просто в знак благодарности рот закрой и живи ты своей жизнью. Делай все, что тебе нравится. Но только не трогай ты человека, который в трудное время протянул тебе руку помощи. А ты откусил ее по самый локоть. Вот меня это поражает в людях. Змею пригрела на груди», — рассказала Гулькина.

При этом Наталия готова отозвать исковое заявление, если Маргарита публично извинится.

«Она наговорила в этом интервью столько всего, что у меня волосы на голове шевелились. Даже если ты ненавидишь женщину, которая тебе ничего плохого, кроме хорошего, не сделала — ну зачем придумывать? Готова ли я отозвать иск? Ну если публично извинится, то да. Я добрый человек. Я семь лет терпела эту девушку, которая продолжала меня кусать. И вот уже 13 лет, как мы не работаем вместе, а она продолжает это делать. Да не нужны мне ее извинения!» — поделилась с KP.RU Наталия.

Что известно о личной жизни Гулькиной

Побывавшая замужем четыре раза Гулькина в феврале раскрыла, из-за чего развалился ее последний брак с Сергеем Реутовым. По ее словам, она изначально понимала, что не стоит выходить замуж за Реутова, но не могла «сдать назад».

Четвертый супруг был моложе Гулькиной на девять лет. Когда они познакомились, любовь певицы к третьему мужу Сергею Мандрику была еще настолько сильна, что ей тогда захотелось доказать ему: возраст для искренних чувств не помеха.

«В день свадьбы мне все вокруг кричало, что не нужно выходить замуж за Реутова, и я это понимала. Но я не могла сдать назад, потому что были приглашены гости, заказан ресторан, голуби уже сидели в клетках и ждали, когда их выпустят. Уже его родители приехали. Я не могла ранить чувства всех этих людей. Ночью накануне у меня была температура 40 градусов, меня постоянно рвало — я подхватила какой-то вирус. В 10 утра роспись, а я всю ночь в аду находилась», — призналась Гулькина.

По ее словам, она собрала волю в кулак и пошла под венец. Однако счастья в личной жизни ей это не принесло. Спустя пару лет певица поняла, что это совершенно не ее человек.

«Это был тот самый случай, когда уже я была инициатором развода», — сказала она.

Гулькина подчеркнула, что Реутову хотелось детей, а она не хотела больше рожать. Развод был единственным правильным решением, считает певица.

Почему Гулькина отказалась от алкоголя

В сентябре 2023 года артистка призналась, что полностью отказалась от употребления алкоголя восемь месяцев назад. Исполнительница объяснила это нежеланием страдать от головных болей утром, а также стремлением сбросить лишние килограммы. Гулькина также призналась, что перешла на правильное питание.

«Я полностью отказалась от спиртного. Уже месяцев восемь вообще ничего не употребляю. Просто не хочу: наступил такой момент. Отпало желание, и все. Мне, конечно, постоянно предлагают: „Наташ, давай выпьем“. Я отвечаю: „Ребят, мне и так весело“. Я не могу объяснить, чем вызван мой отказ от алкоголя. Я не получаю удовольствия, наверное. Выпьешь, утром будет плохо. Ну и зачем это нужно?» — пояснила артистка.

Гулькина также рассказала, что ест много зелени, индейку и лосось на пару с брокколи. К февралю, к своему дню рождения, певица хочет измениться внешне.

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