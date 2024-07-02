«Врала миллионам»: Сергей Селин обратился к поддержавшей ВСУ Ротару Сергей Селин предложил Ротару поговорить со своей совестью

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Сергей Селин

Заслуженный артист РФ Сергей Селин, известный по роли Дукалиса в сериале «Улицы разбитых фонарей», в интервью aif.ru призвал певицу Софию Ротару «поговорить со своей совестью» после ее поддержки ВСУ. По его словам, одной из первых песен исполнительницы была композиция «Баллада о матери» о Великой Отечественной войне. Артист задал вопрос Ротару, врала ли она, когда трогательно пела миллионам зрителей о погибшем бойце и его матери.

Софочка, первая пластинка, которая у меня была, знаешь, что это было? Я прекрасно помню ту песню, которую ты там пела. Знаешь, какие там слова? «Мать узнала сына... и пронесся материнский крик: „Алексей, Алешенька, сынок!“» Это же ты пела! Получается, ты врала, что ли, тогда? Нет, ты была искренней, ты не врала. И дальше прошу тебя — с совестью поговори со своей. А если ты врала, значит ты врала миллионам, — обратился к певице Селин.

До этого заслуженный артист России Александр Левшин сообщил, что раньше Ротару была очень патриотически настроена по отношению к СССР. По его словам, певица очень изменилась после смерти своего мужа музыканта Анатолия Евдокименко. Левшин отметил, что отношение Ротару к России стало негативным после начала СВО на Украине.

Также сообщалось, что пятиэтажную крымскую виллу певицы Софии Ротару стоимостью 2 млрд рублей предложили переделать под госпиталь и санаторий для участников СВО. С просьбой выйти в суд с иском об изъятии Villa Sofia в Генпрокуратуру РФ обратились активисты движения «Ветераны России», обвинив ее в финансовой поддержке ВСУ.