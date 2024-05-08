Врачи рассказали о состоянии Николая Носкова в больнице Медики оценили состояние Николая Носкова как средней тяжести

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Николай Носков

Медики оценивают состояние заслуженного артиста РФ Николая Носкова как средней степени тяжести, сообщает Telegram-канал Mash. По данным канала, он все еще находится в больнице и испытывает сильные боли в правой части тела — в руке и ноге.

Медики назначили ему более серьезную терапию, — говорится в сообщении.

68-летнего народного артиста РФ экстренно госпитализировали 3 мая с подозрением на пневмонию, но сейчас врачи сосредотачиваются на последствиях инсульта, который не прошел бесследно. Носкова мучают боли в правых конечностях, а также он страдает от сильной слабости и кашля.

По информации Mash, лечение, назначенное в начале госпитализации, было скорректировано. Теперь используются более мощные препараты, а также проводится зеркальная терапия — развиваются движения рук и ног перед зеркалом.

Инсульт произошел у Николая Носкова в 2017 году. После этого артист передвигается с помощью костылей, а на сцене выступает в инвалидном кресле.

Ранее сообщалось, что российский дрессировщик Юрий Куклачев был госпитализирован из концертного зала «Вегас Сити Холл». Гендиректор Большого Московского цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный сообщил, что врачи диагностировали у него обширный инфаркт, артисту провели трехчасовую операцию.