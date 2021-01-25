Врачи рассказали, как у покойной Началовой появился сын

https://static.news.ru/photo/0bef94ae-5e7b-11eb-9ed7-fa163e074e61_660.jpg Юлия Началова Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Рождение ребёнка певицы Юлии Началовой после её смерти вполне реально. Врачи объяснили, как это произошло.

Специалист по вопросам репродуктивного здоровья на территории РФ Борис Лордкипанидзе рассказал, что бывали случаи, когда детей рожали и через 20 лет после заморозки яйцеклеток. Он предположил, что в случае с Началовой инициатива исходила от её родителей.

Не исключено, что она вписала их как лиц, которые могут воспользоваться её биоматериалом, — цитирует его издание «7Дней.ru».

Началова, как рассказывали её друзья, при жизни очень хотела много детей. Исполнительница даже планировала делать ЭКО, поэтому в клинике мог сохраниться её биоматериал, который впоследствии использовали для появления на свет ребёнка.

Адвокат Сергей Жорин рассказал, может ли так называемый тайный сын почившей певицы Юлии Началовой претендовать на часть её наследства. Юрист отметил, что здесь очень важно время зачатия ребёнка. Если он был зачат до смерти знаменитости, то тогда малыш может в будущем претендовать на часть имущества своей матери. При этом не столь важно, был ли ребёнок изначально внесён в завещание, — он всё равно может в будущем получить свою долю наследства.

Однако законность оплодотворения яйцеклетки уже после смерти певицы вызывает сомнения с точки зрения российского законодательства. Тем не менее Жорин не исключает возможность зачатия малыша в другом государстве, где другие законы, писал NEWS.ru