Врач раскрыл возможный серьёзный диагноз Петросяна

Врач-ревматолог Михаил Кицис в разговоре с «Экспресс-газетой» раскрыл возможный серьёзный диагноз советского и российского юмориста Евгения Петросяна. Медик отметил, что 75-летней артист может страдать от артроза коленного сустава.
Евгений Ваганович в своём солидном возрасте продолжает вести очень активную жизнь, много путешествует, даёт концерты, на которых по два часа проводит на ногах, и скорее всего, страдает артрозом коленного сустава, — считает эксперт.
Накануне поклонники комика в соцсетях обратили внимание на клейкую ленту на его ногах — тейп. Её применяют для фиксации или поддержки суставов и мышц. Кицис подчеркнул, что тейпирование часто используется при повреждении коленного сустава или мышц, связывающих суставную поверхность. В случае артроза коленного сустава, тейп может оказать обезболивающее действие, также лента приподнимает поверхность кожи над очагом воспаления, улучшая кровообращение.