Врач раскрыл возможный серьёзный диагноз Петросяна

Друг лауреата Нобелевской премии и американского автора-исполнителя Боба Дилана отреагировал на обвинения, выдвинутые против артиста. Приятель звезды высмеял слухи о том, что музыкант якобы насиловал 12-летнюю девочку в 1965-м. Он отметил, что в то время находился рядом с певцом и не замечал в его окружении чужого ребёнка, передаёт портал Showbiz411.

Собеседник подчеркнул, что в тот период Дилан встречался с коллегой по цеху Джоан Баэз и находился с ней на гастролях. Анонимный источник из окружения Дилана добавил, что в 1965-м подозреваемый...