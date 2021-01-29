Врачи признали ноги Меган Маркл самыми красивыми

https://static.news.ru/photo/f769e078-6241-11eb-87e9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cnn/Keystone Press Agency/Global Look Press

Ортопед Марио Яу и популярный лондонский врач Доктор Кенни назвали звёзд с самыми красивыми ногами. Победу одержала супруга британского принца Гарри Меган Маркл.

В ходе исследования специалисты отобрали восемь знаменитостей с идеальными ногами. Для этого они воспользовались математической формулой, сопоставив пропорции ног известных женщин с правилом золотого сечения. Герцогиня Сассекская оказалась ближе всех к идеалу.

Только длина свода её стопы на 97% совпадает с правилом золотого сечения, это самый высокий показатель среди восьми знаменитостей. Можно сказать, что у неё королевские ноги! — заявила Марио Яу.

На втором месте оказалась актриса Эмма Уотсон, на третьем — модель Ким Кардашьян, на четвёртом — актриса Мила Кунис. Пятёрку лидеров замкнула телеведущая Холли Уиллоби. Таже врачи оценили красоту ног модели Молли-Мэй Хейг, артистки Мишель Киган и журналистки Жаклин Джосса, передаёт The Sun.

Как писал NEWS.ru, ранее журналист рассказала о секретах Меган Маркл, помогающих ей сохранить фигуру во время карантина по коронавирусу.