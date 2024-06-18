«Врачи постарались»: лидер «Чайфа» раскрыл секрет счастья в 65 лет Лидер «Чайфа» Шахрин назвал крепкое здоровье частью счастья

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

Лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин

Лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин на творческой встрече в в МИЦ «Известия» рассказал, что счастье зависит от множества факторов. Одним из таких, по мнению музыканта, является крепкое здоровье, передает корреспондент NEWS.ru.

Счастье вещь такая... единица непостоянная. То есть постоянно счастливым быть невозможно. Конечно, это уже немножко патология, скорее всего, какая-то. Какие-то моменты, когда ты ощущаешь себя счастливым, и, конечно, нужно как можно чаще чувствовать и в возрасте 65 лет, я достаточно часто себя ощущаю абсолютно счастливым человеком, начиная от каких-то вещей, связанных с личным здоровьем. Думаешь, что будет совсем плохо. Врачи постарались и оказалось, что не так все плохо и уже и ты уже счастлив, — сказал певец.

Еще счастье составляют близкие люди, отметил Шахрин. Когда на дачу приезжают дети и внуки, друзья и дом наполняется шумом, хорошими словами и смехом, то испытываешь абсолютное счастье, добавил музыкант. Лидер «Чайф» также рассказал, что ему доставляет большую радость общение с внуками, которых у него пять.

Я думаю, быть любимым и заниматься любимым делом, любить кого-то — это и есть самый такой простой рецепт счастья, — резюмировал музыкант.

Солист «Чайфа» также высказался о музыке, написанной искусственным интеллектом. По его словам, такие произведения не обладают эмоциональностью, в отличие от созданных людьми композиций. Шахрин назвал такие песни «фастфудом», к которому человек привыкает.