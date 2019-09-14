Медики приняли решение о прекращении лечения актрисы Анастасии Заворотнюк. Её состояние ухудшается, и врачи считают дальнейшие действия противопоказанными.
Сначала её выписали из польской клиники по той же причине, передаёт
Пациентка остаётся в учреждении под наблюдением докторов.
Как писал News.ru, ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Заворотнюк якобы находится в реанимации в крайне тяжёлом состоянии. Позднее её директор Стас Христов опроверг информацию о госпитализации, а затем пояснил, что не может дать развёрнутое интервью по этому поводу, поскольку ждёт сигнала от самой актрисы.
СМИ сообщили, что у звезды якобы диагностирована последняя стадия рака мозга.