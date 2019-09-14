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Известный продюсер Андрей Разин рассказал, что могло стать причиной болезни актрисы Анастасии Заворотнюк. По его словам, в развитии онкологии у звезды сериала «Моя прекрасная няня» виновата новая методика омоложения.

Помню, ещё лет 15 назад она мне говорила: «Ты не пробовал стволовые клетки? Новая методика омоложения, продлевает жизнь — за ней будущее», — поделился продюсер в беседе с «Комсомольской правдой»....