Анастасия Заворотнюк Анастасия Заворотнюк Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Медики приняли решение о прекращении лечения актрисы Анастасии Заворотнюк. Её состояние ухудшается, и врачи считают дальнейшие действия противопоказанными.

Сначала её выписали из польской клиники по той же причине, передаёт Mash. Артистка попыталась найти специалистов в Москве, но её согласились принять только в одной больнице. В результате там тоже перестали проводить терапию.

Пациентка остаётся в учреждении под наблюдением докторов.

Как писал News.ru, ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Заворотнюк якобы находится в реанимации в крайне тяжёлом состоянии. Позднее её директор Стас Христов опроверг информацию о госпитализации, а затем пояснил, что не может дать развёрнутое интервью по этому поводу, поскольку ждёт сигнала от самой актрисы.

СМИ сообщили, что у звезды якобы диагностирована последняя стадия рака мозга.

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