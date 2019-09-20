Рейтинг самых «дорогих» хип-хоп-исполнителей мира составил журнал Forbes. Первую строчку самых высокооплачиваемых рэперов впервые занял Канье Уэст. В 2018 году в топе списка был продюсер и хип-хоп-звезда Jay-Z, пишет издание.

Супруг звезды Instagram Ким Кардашьян за последний год заработал $150 млн. Этому способствовал и контракт с маркой спортивной одежды Adidas. Для них Канье Уэст разрабатывал собственную линию кроссовок Yeezy. Jay-Z...