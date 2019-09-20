Актриса Анастасия Заворотнюк прошла полное медицинское обследование перед тем как стать матерью в третий раз в октябре 2018 года. Медики не выявили у неё никаких проблем со здоровьем. Вероятнее всего, опухоль у звезды развилась только зимой в 2019 году.
Об этом рассказал изданию
Прошла всех врачей, делала в том числе и МРТ головного мозга. Никаких опухолей у Насти на тот момент не было обнаружено. Болезнь была выявлена только после родов, — заявил приятель звезды.
Анастасия Заворотнюк в настоящий момент борется со злокачественной опухолью мозга в четвертой стадии. 13 сентября она оказалась в реанимации в тяжёлом состоянии. У актрисы развился отёк мозга и её пришлось ввести в состояние медикаментозной комы. Позднее, как передавал News.ru, её состояние улучшилось. Заворотнюк пришла в сознание и была переведена в обычную палату из реанимации. Актрису готовят к операции по удалению опухоли.