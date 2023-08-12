Врачи назвали четыре признака деменции у Брюса Уиллиса Daily Mirror: деменция Брюса Уиллиса началась с легкой забывчивости и апатии

Фото: UG/Global Look Press

Актер Брюс Уиллис был на съемках нового фильма «Сиротский Бруклин»

Американский актер Брюс Уиллис демонстрировал забывчивость, апатию, проблемы с речью и изменение поведения в быту перед тем, как у него диагностировали лобно-височную деменцию, сообщает Daily Mirror со ссылкой на медицинских экспертов. По данным издания, Уиллис вовремя обратился к медикам и начал лечение, поэтому может сейчас вести привычный образ жизни и находиться в кругу семьи.

В 2023 году у Брюса Уиллиса была диагностирована редкая форма деменции, хотя еще в 2022 году медики думали, что у него афазия (нарушение речи из-за изменений в мозге). Лобно-височная деменция отличается от болезни Альцгеймера, поэтому имеет необычные симптомы, на которые стоит обращать внимание, — пишет издание.

По данным источника, деменция может начаться не только у тех людей, чей возраст превышает 60 лет. Среди ранних симптомов заболевания, которые порой проявляются уже после 45 лет, асоциальное вызывающее поведение, апатия и незаинтересованность в контактах с людьми, а также состояния, напоминающие депрессию.

Предотвратить появление деменции помогут контроль уровня сахара в крови, поддержание здорового кровяного давления, отказ от обработанных пищевых продуктов, отказ от курения и алкоголя, поддержание здорового веса, регулярная физическая активность, предотвращение черепно-мозговых травм, лечение нарушений сна и социальная активность, — сообщает Daily Mirror.

В марте 2023 года Уиллис впервые показался на публике после того, как чуть больше месяца назад ему официально поставили неизлечимый диагноз — лобно-височная деменция. Поводом стал его 68-й день рождения, который звезда «Крепкого орешка» отметил накануне в кругу семьи. Его собрались поздравить все пять дочерей и две супруги — бывшая (Деми Мур) и нынешняя (Эмма Хеминг).

Именно Мур выложила видеозапись, на которой Уиллис задувает торт со свечками. А 42-летняя Хеминг поделилась с подписчиками сокровенным: теперь почти каждое утро она «встречает в слезах», испытание дается ей нелегко.