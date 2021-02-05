Врач-терапевт объяснил «разрушение» лица бывшей жены Аршавина

https://static.news.ru/photo/b97d3cae-67b1-11eb-9844-96000091f725_660.jpg Алиса Казьмина Фото: arshavina_alisia__mb/instagram.com

После того как бывшая жена футболиста Андрея Аршавина Алиса Казьмина рассказала журналистам о страшной болезни, из-за которой буквально теряет лицо, врач-терапевт Андрей Звонков предположил, что у женщины происходит отторжение имплантированных тканей.

По его словам, некроз тканей может развиться после пластической операции. Заболевание, связанное с аутоиммунной системой, может проявиться внезапно, поскольку факторов аутоиммунной агрессии очень много. В качестве примера доктор назвал ревматизм.

Он провоцируется обычным стафилококком, который вызывает ангину. Белки стафилококка очень похожи на белки соединительной ткани, и иммунная система начинает разрушать собственную соединительную ткань, — рассказал Звонков журналистам «Вечерней Москвы».

Медик пояснил, что такие аутоиммунные проблемы могут возникнуть после введения в ткани вещества белкового происхождения, а «детонатором» некроза может стать, например, обычная ангина.

Звонков напомнил, что проблемы с носом возникали у певца Майкла Джексона. Не исключено, что разрушение хрящей носа у артиста спровоцировала трансплантация или инъекции.

Для пластических операций часто используют хрящевую ткань, взятую у доноров. В этой ситуации организм может распознать имплантированное как чужеродное, — пояснил Звонков.

Как писал NEWS.ru, в январе Казьмина рассказала подписчикам в Instagram, что столкнулась с серьёзными проблемами со здоровьем. Она призналась, что сделала ринопластику, а потом её лицо «покромсала» болезнь. Также Казьмина сообщила, что очень скучает по Андрею Аршавину и с каждым месяцем ей всё хуже.