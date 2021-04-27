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Врач сравнил диагноз Началовой с болезнью экс-жены Аршавина

14:47, 27 апреля 2021
Андрей Малахов и Алиса Казьмина Андрей Малахов и Алиса Казьмина Фото: arshavina_alisia__mb/instagram.com

Врач Юлии Началовой Василий Шуров в ток-шоу «Прямой эфир» сравнил диагноз покойной певицы с болезнью бывшей жены футболиста Андрея Аршавина Алисы Казьминой. По его словам, клиническая картина во многом схожа.

Истории очень похожи, — сказал он в студии у Андрея Малахова.

Специалист подчеркнул, что экс-жену спортсмена ждёт долгая борьба за свою жизнь и здоровье, так как болезнь протекает с осложнениями.

Мы видим, когда сепсис, микроб разлетается по всему организму. Она до сих пор ликвидирует эти последствия. Человек в тяжёлом состоянии. Ей предстоит тяжелейшая реабилитация, — сообщил Шуров.

Он также похвалил Казьмину за то, что продолжает бороться — думает о дальнейшей жизни и предстоящей пластике.

Ранее Алиса Казьмина впервые после обнаружения тяжёлой болезни появилась на телевидении в шоу Андрея Малахова. Аутоиммунный некроз обезобразил её лицо: нос женщины буквально провалился. Экс-жена спортсмена пришла в студию, не скрывая своего недуга.

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