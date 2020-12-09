«Между нормой и болезнью»: психолог оценила состояние дочери Успенской

https://static.news.ru/photo/877d4530-3a22-11eb-83af-fa163e074e61_660.jpg Татьяна Плаксина Фото: tatiana_plaksin_/instagram.com

Картины, которые пишет наследница звезды шансона Любови Успенской Татьяна Плаксина, проанализировала медицинский специалист в области психологии Ольга Коротина-Гессе.

Психолог также сделала вывод, могут ли быть у дочери знаменитости проблемы с ментальным здоровьем.

Проанализировав представленные мне рисунки, я могу сделать следующие выводы: человек, который рисовал, склонен к определённым депрессивным состояниям. Может быть, это ситуативные депрессивные состояния, может быть, снижение настроения, дистимия какая-либо. На рисунках очень явно показан определённый уход в себя, потому что-то, что изображено на рисунке, непонятно зрителю, — сказала Коротина-Гессе в интервью Пятому каналу.

Медицинский психолог обратила внимание на невнятность сюжетов и форм в творчестве и пояснила, что это может говорить о склонности к тяжёлому эмоциональному фону у человека. При этом то, что изображено на холсте, ясно только самому художнику, так как понять смысл невозможно.

Повторяемость сюжета, обнаженные тела женские, скорее всего, автопортреты, много очень крови, много разорванных каких-то фрагментов в рисунках. Все эти акценты говорят о том, что у человека действительно есть какие-то тяжёлые психотравмирующие ситуации, которые его беспокоят, которые его волнуют. Знаете, это такое пограничное состояние между нормой и болезнью. Изображения, которые мы видим, они достаточно тяжёлые для восприятия и понятны только самому художнику. Поэтому есть некое ощущение зашифрованности в этих рисунках какого-то послания, но послания, которое понятно только тому, кто рисует, — пояснила Коротина-Гессе.

Кроме того, эксперт обратила внимание на то, что изображения лиц выполнены всегда в бледно-серых оттенках и выглядят измождёнными, и пояснила, что так человек, скорее всего, транслирует окружающим то, что у него внутри.

Артистка и её дочь ругаются уже почти год. Всё началось с того, что Татьяна Плаксина заявилась на шоу и рассказала, как её тиранила мать, доводя до психушки. После молодая женщина улетела в США к отцу, но и оттуда продолжала осыпать королеву шансона претензиями и обвинениями. Любовь Успенская в ответ на это заявила, что её дочь принимает наркотики и именно они изменили её чувства к матери.

Как сообщал NEWS.ru, ранее Любовь Успенская неожиданно для всех написала в Instagram тёплые слова о дочери. Певица намекнула на примирение с бунтующей наследницей.