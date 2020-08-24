Врач рассказал о возможном рецидиве опухоли мозга у Корчевникова

https://static.news.ru/photo/f34d9644-e607-11ea-a9e5-fa163e074e61_660.jpg Борис Корчевников Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Врач высшей категории, нейрохирург, кандидат медицинских наук Александр Тома прокомментировал сообщения о потере слуха телеведущим Борисом Корчевниковым. По его словам, глухота может быть одним из признаков рецидива опухоли мозга.

Ситуация, когда у человека после перенесённой операции по удалению опухоли в головном мозге садится слух, может говорить о рецидиве, — пояснил врач в интервью «Вечерней Москве».

Он также подчеркнул, что из-за отсутствия информации об опухоли, трудно делать какие-либо прогнозы. По словам нейрохирурга, глухота может быть результатом спаечного процесса на месте удаления опухоли. После операции нерв мог оказаться в рубце, и постепенно стали появляться проблемы со слухом. Для возвращения слуха нужно освободить нерв от спаек. Это возможно сделать после того, как врач убедится в том, что опухоль больше не растёт.

В случае образования спаек существуют различные электростимуляционные методы, но необходимо смотреть по конкретному случаю, — пояснил медик.

Ранее, как писал NEWS.ru, поклонница программы «Судьба человека», выходящей в эфире по телеканалу «Россия 1», по имени Елена рассказала журналистам, как частичная глухота влияет на работу ведущего передачи Бориса Корчевникова. По её словам, мужчина практически ничего не слышит.

Как рассказала Елена, Корчевникову приходится прикладывать титанические усилия, чтобы продолжать работать. Участников шоу на съёмках перед эфиром даже просят не обижаться на ведущего из-за его глухоты.

Проблемы со здоровьем Корчевникова подтвердила модель и певица Анна Калашникова. По её словам, о недуге Корчевникова знает вся светская тусовка. О том, потерял Корчевников слух полностью или частично, Анна Калашникова говорить отказалась. Она призвала молиться за здоровье ведущего и призналась, что регулярно бывает в храме, где заказывает ему молебны о здравии. Кроме того, певица восхищается мужеством, с которым Корчевников справляется с трудностями.