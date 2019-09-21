https://static.news.ru/photo/15b03bb6-dcc6-11e9-aa77-fa163e074e61_660.jpg Анастасия Заворотнюк Фото: Vladimir Myshkin/Global Look Press

Нейрохирург Института нейрохирургии имени Бурденко Александр Саникидзе объяснил, что в настоящее время происходит с актрисой Анастасией Заворотнюк, которая находится в тяжёлом состоянии из-за злокачественной опухоли мозга.

Специалист предположил, что у Заворотнюк могли диагностировать глиому — доброкачественное новообразование, которое в молодые годы может расти в мозгу человека вплоть до 7 лет и уже со временем перерасти в глиобластому.

Саникидзе пояснил, что симптоматика опухоли зависит от её расположения. Например, если новообразование располагается в правой лобной доле мозга или в височной, то больной может годами не подозревать о её существовании. А вот если глиома появилась в извилине или в стволе головного мозга, то у человека могут отказать руки или ноги, начнёт двоиться в глазах, а также проявятся многие другие пугающие симптомы.

По его словам, если у актрисы действительно диагностирована глиобластома — самая агрессивная злокачественная опухоль, то болезнь развивается стремительно, поэтому меры надо принимать незамедлительно, иначе может быть поздно. Врач подчеркнул, что эта форма онкологии также может быть операбельной, всё зависит от генетики пациента.

Что касается слухов о резком увеличении веса Заворотнюк, то, скорее всего, полнота вызвана применением гормонального препарата дексаметазона, который назначают в больших дозах при развитии отёка головного мозга.

По мнению медика, Заворотнюк набрала около 20 кг. Однако он считает, что это не самая большая проблема для неё.

Она может быстро скинуть вес, — констатировал нейрохирург в беседе с «Комсомольской правдой».

Ранее News.ru писал о том, что журналист Сергей Майоров, друг актрисы Анастасии Заворотнюк, находящейся в частной клинике в Москве в тяжёлом состоянии из-за опухоли мозга, рассказал о последнем общении с её пиар-директором Мариной Потаповой. По его словам, Заворотнюк не при смерти, как об этом сообщали СМИ. Журналист подчеркнул, что поговорил с Потаповой, которая призвала его не верить информации прессы о состоянии здоровья актрисы.