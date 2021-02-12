Врач рассказал о неизлечимой болезни Алибасова

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Лидия Федосеева-Шукшина отказалась разводиться с Бари Алибасовым и пытается спасти своего мужа. Продюсер попал в больницу с переломом ноги в Калининграде.

В происшествии актриса винит окружение супруга. В Калининград Алибасов уехал вместе с сыном после скандалов в столице. О желании увезти отца Алибасов-младший несколько раз говорил на ток-шоу. Случившееся с мужем...