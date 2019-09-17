https://static.news.ru/photo/eeb79aa0-d8eb-11e9-b436-fa163e074e61_660.jpg Анастасия Заворотнюк Фото: Vladimir Myshkin/Global Look Press

Практикующий анестезиолог-реаниматолог одной из ведущих федеральных больниц предположил, что у актрисы Анастасии Заворотнюк, находящейся в крайне тяжёлом состоянии в одной из больниц Москвы, начался сепсис.

По его словам, о начале заражения крови у звезды телесериала «Моя прекрасная няня» говорят осложнения в виде пневмонии и полиорганной недостаточности.

В связи с этим медикам пришлось приостановить противоопухолевую терапию, показанную Заворотнюк для облегчения состояния, развившегося на фоне агрессивной формы рака головного мозга.

Шанс на спасение есть всегда. Хотя, надо признать, это серьёзные осложнения, и, безусловно, они могут стать летальными, — цитирует «Комсомольская правда» слова медика.

Он также пояснил, что полиорганная недостаточность означает, что отказали как минимум два органа. При этом она возникла на фоне сепсиса, а тот — от пневмонии, которая стала следствием применения аппарата искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ).

По словам врача, развитие сепсиса может появиться у больного даже в самых стерильных условиях. Дело в том, что у здорового человека работает иммунная система, а у тяжёлых пациентов иммунитет не справляется.

13 сентября актриса попала в реанимацию в крайне тяжёлом состоянии. Врачи у неё диагностировали злокачественную опухоль мозга. Затем стало известно, что Заворотнюк подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Предполагается, что опухоль мозга у 48-летней актрисы возникла на фоне гормональной терапии, которую она проходила при подготовке к процедуре ЭКО. В октябре 2018 года у неё родилась дочь Мила.

Ранее News.ru писал о том, что Анна Исаева — директор певицы Юлии Началовой, скончавшейся весной этого года от сепсиса, рассказала о последней встрече с актрисой Анастасией Заворотнюк. По её словам, в марте текущего года звезда «Моей прекрасной няни» выглядела вполне здоровой, никаких намёков, указывающих на проблемы со здоровьем, у актрисы не было заметно.