Врач НМИЦ нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко Александр Саникидзе считает, что актрису Анастасию Заворотнюк специально вводили в искусственную кому, чтобы стабилизировать её состояние, после чего её уже перевели в обычную палату.
Он объяснил, что есть разница между искусственной комой, в которую ввели звезду, и комой, вызванной опухолью мозга.
Если же человек впал в кому от глиобластомы, то маловероятно, что там что-то поможет уже, — отметил специалист в интервью «КП».
По его словам, успешность лечения зависит от размера опухоли.
13 сентября Заворотнюк попала в реанимацию в крайне тяжёлом состоянии. Врачи диагностировали четвёртую стадию злокачественной опухоли мозга. Затем стало известно, что актрису подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Предполагается, что опухоль мозга у 48-летней женщины возникла на фоне гормональной терапии, которую она проходила при подготовке к процедуре ЭКО.
Как писал News.ru, фигурист Алексей Ягудин получил 200 тысяч рублей за участие в программе, которая была посвящена болезни Анастасии Заворотнюк. За это его раскритиковали коллеги по льду.