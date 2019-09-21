https://static.news.ru/photo/403636fe-dca0-11e9-a456-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Врач НМИЦ нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко Александр Саникидзе считает, что актрису Анастасию Заворотнюк специально вводили в искусственную кому, чтобы стабилизировать её состояние, после чего её уже перевели в обычную палату.

Он объяснил, что есть разница между искусственной комой, в которую ввели звезду, и комой, вызванной опухолью мозга.

Если же человек впал в кому от глиобластомы, то маловероятно, что там что-то поможет уже, — отметил специалист в интервью « КП ».

По его словам, успешность лечения зависит от размера опухоли.

13 сентября Заворотнюк попала в реанимацию в крайне тяжёлом состоянии. Врачи диагностировали четвёртую стадию злокачественной опухоли мозга. Затем стало известно, что актрису подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Предполагается, что опухоль мозга у 48-летней женщины возникла на фоне гормональной терапии, которую она проходила при подготовке к процедуре ЭКО.

Как писал News.ru, фигурист Алексей Ягудин получил 200 тысяч рублей за участие в программе, которая была посвящена болезни Анастасии Заворотнюк. За это его раскритиковали коллеги по льду.