https://static.news.ru/photo/4d6193e8-d794-11e9-934e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Актрису Анастасию Заворотнюк подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. По некоторым сведениям, она уже не может дышать самостоятельно. Её жизнеспособность поддерживают с помощью медикаментов.

Как сообщает Telegram-канал Mash , у артистки выявлены многочисленные осложнения на фоне болезни, при этом ей противопоказаны операция и спецтерапия.

О тяжёлом состоянии Заворотнюк стало известно 13 сентября. СМИ сообщали, что звезду доставили в реанимацию одной из московских клиник с отёком мозга.

Ранее известный продюсер Андрей Разин рассказал, что могло стать причиной болезни. По его словам, в развитии онкологии у звезды сериала «Моя прекрасная няня» виновата новая методика омоложения, писал News.ru.