Актрису Анастасию Заворотнюк подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. По некоторым сведениям, она уже не может дышать самостоятельно. Её жизнеспособность поддерживают с помощью медикаментов.
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О тяжёлом состоянии Заворотнюк стало известно 13 сентября. СМИ сообщали, что звезду доставили в реанимацию одной из московских клиник с отёком мозга.
Ранее известный продюсер Андрей Разин рассказал, что могло стать причиной болезни. По его словам, в развитии онкологии у звезды сериала «Моя прекрасная няня» виновата новая методика омоложения, писал News.ru.