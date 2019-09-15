Фото: Сергей Булкин/News.ru

Актрису Анастасию Заворотнюк подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. По некоторым сведениям, она уже не может дышать самостоятельно. Её жизнеспособность поддерживают с помощью медикаментов.

Как сообщает Telegram-канал Mash, у артистки выявлены многочисленные осложнения на фоне болезни, при этом ей противопоказаны операция и спецтерапия.

О тяжёлом состоянии Заворотнюк стало известно 13 сентября. СМИ сообщали, что звезду доставили в реанимацию одной из московских клиник с отёком мозга. 

Ранее известный продюсер Андрей Разин рассказал, что могло стать причиной болезни. По его словам, в развитии онкологии у звезды сериала «Моя прекрасная няня» виновата новая методика омоложения, писал News.ru.

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