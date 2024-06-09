Возвращение в Россию, скандалы, арест: как живет Алексей Панин

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Актер Алексей Панин признался, что не переживает по поводу включения в реестр экстремистов и террористов. Собирается ли он вернуться в Россию, в каких скандалах был замечен артист, за что его заочно арестовали?

Вернется ли Панин в Россию

Комментируя включение в реестр экстремистов и террористов «Газете.Ru», он намекнул, что не собирается возвращаться в РФ.

«Никак не отношусь. Я живу не в России, и мне неинтересно, кого они там кем объявляют. Обвинений мне не предоставляли, и все это абсолютный бред», — сказал Панин.

При этом ранее он допустил, что приехал бы на родину ради заработка.

«Заработал денег, поснимался в кино, поехал дальше», — сказал Панин.

Звезда «Жмурок» уточнил, что ему не нравится менталитет россиян, который не под силу «переделать». Он также считает, что Россия населена «Климами Чугункиными», отсылая к персонажу произведения Михаила Булгакова «Собачье сердце». В повести Чугункин описан как негодяй, уголовник и пьяница. По мнению Панина, должны «пройти века», чтобы в РФ что-то поменялось.

Что говорят об актере в РФ

Включение Росфинмониторингом актера Алексея Панина в реестр террористов и экстремистов является справедливым решением, считает первый заместитель председателя комитеты Госдумы по культуре Александр Шолохов. Он отметил, что это было закономерной реакцией на заявления артиста. Парламентарий уточнил, что фильмы с участием Панина подвергать цензуре не стоит, но следует упоминать о его статусе в титрах.

«Решение включить Алексея Панина в реестр террористов и экстремистов — закономерное и справедливое. Цензуре же, думаю, фильмы с его участием нужно подвергать в том смысле, что в титрах необходимо указывать этот его заслуженный статус», — высказался депутат.

В то же время продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко заявил, что Панин вряд ли сможет вернуться к съемкам в России. В разговоре с NEWS.ru эксперт выразил сомнение, что кто-то захочет иметь какие-либо дела с артистом, занимающим активную антироссийскую позицию. По его мнению, Панин является гипертоксичным элементом для РФ.

«С такой активной антироссийской позицией Алексей Панин является гипертоксичным элементом для России. И я очень сомневаюсь, что кто-то захочет иметь с ним какие-то дела», — высказался Рудченко.

Что известно об аресте Панина

Гагаринский суд Москвы 15 февраля заочно арестовал Алексея Панина по делу о призывах к терроризму. Срок назначенной меры пресечения составляет два месяца.

Панина объявили в розыск в мае 2022 года. Поводом для возбуждения уголовного дела о терроризме стал пост о взрыве на Крымском мосту, который он опубликовал в октябре 2022 года. Тогда актер написал, что «не может скрыть своей радости» от известия об атаке ВСУ на переправу.

Панин будет арестован на два месяца либо с момента его экстрадиции или депортации на территорию России, либо с момента фактического задержания в РФ. Он покинул страну несколько лет назад и обосновался в Испании, после чего переехал в США.

Сейчас Панин живет в Лос-Анджелесе, где работает с собственным агентом. Как признавался сам артист, он ходит на кастинги и планирует строить карьеру киноактера за океаном. Возвращаться в Россию он не намерен.

В какие скандалы попадал Панин

В отношении Панина не раз возбуждали уголовные дела по разным статьям за хулиганство из-за случаев дебоша. Актер не раз устраивал погромы в гостиницах и ресторанах. Также артист неоднократно нарушал ПДД и накопил много штрафов. Из-за этого и долга по алиментам Панину даже запретили покидать РФ в 2018 году.

Кинокритик Александр Шпагин считает, что в состоянии алкогольного опьянения Панин становился буквально неуправляемым. По мнению критика, у артиста как будто начиналась звездная болезнь.

«Он начинал, мягко говоря, чудить. На кинофестивалях его, вусмерть пьяного, уводили или даже уносили с кинопоказов сотрудники полиции или сотрудники вытрезвителя. Адский 25-этажный мат раздавался из его уст по любой причине. Если что-то не нравилось, Панин начинал орать», — отмечает эксперт.

Как вспоминает заслуженный артист России Алексей Огурцов, из-за скандалов, которые устраивал актер, режиссеры стали реже предлагать ему роли. «Мог прийти на площадку и сорвать съемочный процесс. Или не приехать вообще. Хамски себя вел и с режиссерами, и с продюсерами. Кому понравится работать с таким артистом, будь он хоть трижды талантлив? Никому», — считает знакомый Алексея.

Огурцов добавил, что, когда Панина перестали звать в кино, он решил заработать на скандалах и снимался в ток-шоу за приличные гонорары.

Читайте также:

Второй ребенок, помощь Донбассу, роман с Дитковските: как живет Чадов

Миддлтон прервала молчание: что сказала больная раком принцесса

Отношения с Градским и Меладзе, похудение, развод: как живет Гагарина