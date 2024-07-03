Возвращение в РФ, жизнь в США, наркотики: как живет солистка «Демо» Зверева

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Telegram-канал SHOT сообщил, что экс-солистка группы «Демо» Саша Зверева, получившая особую известность в 1999 году после трека «Солнышко», вернулась из США в Россию на заработки. Что об этом известно, как сейчас живет и чем занимается артистка?

Что известно о возвращении Зверевой в Россию

По данным SHOT, 43-летняя мать четверых детей намерена преподавать занятия по женским энергопрактикам, так как ее курсы для беременных особым спросом не пользовались.

Сама Зверева сообщила, что за 10 лет жизни в США деградировала, так как ей не хватало качественного общения. И по этой причине, по сообщению Telegram-канала, она решила провести ретрит. Стоимость билета на однодневное мероприятие составляет 35 тысяч рублей. Кроме открытия чакр участницы смогут получить автограф, а также купить ее книгу. Также SHOT сообщает, что Зверева задолжала российской налоговой 62 тысячи рублей.

Почему Зверева переезжала в США

Исполнительница улетела в США в 2015 году, когда была беременна третьим ребенком. По словам знаменитости, тогда у нее был очень сложный период: артистка переживала развод с диджеем Дмитрием Алмазовым, ждала рождения сына и заботилась о двух старших детях, отец которых не проявлял никакого участия. Однако Саша Зверева чувствовала себя свободной и постепенно обустраивалась в новой стране.

В 2020 году певица вышла замуж за американца Дэна Уолбрана, у пары есть двухлетний общий сын Себастьян. По словам артистки, она родила бы еще одного ребенка, но ее останавливает супруг, который пока не готов нести ответственность за большее количество детей.

В июне прошлого года Зверева рассказывала, что у нее не было ностальгии по дому в России после переезда в Штаты. Артистка объяснила подписчикам в соцсетях, почему так произошло.

«Никогда не было ностальгии. Я с 18 лет не сидела дома, постоянно на гастролях по всему миру. Мне некогда было наводить тоску, надо было справляться с тремя детьми и новой жизнью без помощи партнера. Тут на поспать времени не было, а вы говорите ностальгия», — высказалась звезда.

Как Зверева попала в «Демо»

В 1998 году продюсеры Вадим Поляков и Дмитрий Постовалов создали новую российскую поп-группу, которую назвали «Демо». Вадим и Дмитрий до этого успели поработать в успешных проектах и решили, что необходимо выпустить что-то новое.

Вскоре продюсеры занялись поисками вокалистки и танцоров. После прослушиваний было решено, что лицом группы станет 18-летняя студентка МГИМО Саша Зверева. В составе группы «Демо» она была 12 лет, но в 2011 году приняла решение покинуть коллектив и заняться сольной карьерой.

В первое время исполнительница судилась с Вадимом Поляковым из-за авторских прав, но в суде было доказано, что композиции были написаны продюсером, поэтому Саша не имеет права их исполнять.

Что Зверева рассказывала о зависимости

Несколько лет назад Зверева призналась, что на пике популярности, когда вся страна распевала ее хит «Солнышко в руках», она употребляла наркотики. Но потом, по ее словам, в один день завязала со всеми вредными привычками.

«Ко мне пришла эта темная сторона в 20 лет — на пике популярности. Полгода я играла в эту распространенную в шоу-бизнесе игрушку. А потом сделала шаг на сторону света — по своему собственному желанию и решению. Без труда и ломок — бросила в один день», — цитирует «Собеседник» Звереву.

Сейчас она ведет трезвый образ жизни, не прикасается даже к сигаретам и рада, что так легко отделалась.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.

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