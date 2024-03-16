Возвращение в РФ, Израиль, муж и ВСУ: где сейчас певица Саша Савельева

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Саша Савельева

СМИ сообщили о возвращении экс-солистки группы «Фабрика» Александры Савельевой в Россию. Какие у нее планы, где она сейчас живет, почему ее мужа просили проверить на спонсирование ВСУ?

Зачем Савельева вернулась в Россию

По данным СМИ, недавно Савельева с сыном вернулась в Россию, где планирует выступать на концертах и корпоративах для заработка. Источник уточняет, что в мае артистка намерена дать сольное шоу в Москве.

«Звезда самого первого состава группы [„Фабрика“] может приехать на вашу частную вечеринку за 600 тыс. рублей. В программе 45-минутный концерт, в котором она исполнит собственные песни и хиты „Фабрики“. А в мае певица планирует дать сольник в Москве. Он пройдет либо в клубе „16 тонн“, либо в баре „Мумий Тролль“», — говорится в публикации.

Также опубликован предполагаемый райдер певицы. В частности, в гримерке Савельевой должна быть бутылка виски и суп.

«Райдер Савельевой достаточно скромный: в гримерке должно быть несколько нарезок, бутылка виски Jack Daniels и обязательно куриный бульон или овощной суп. Отдельно певица требует варить его не с помощью кубика», — подчеркивается в публикации источника.

Где живет Савельева

СМИ сообщали, что Савельева вместе с супругом актером Кириллом Сафоновым покинула Россию и перебралась в Израиль в 2023 году. Певица опровергла информацию, что они с мужем уехали из РФ из-за спецоперации. По ее словам, они живут на две страны уже долгие годы.

«Мы живем, как жили последние 14 лет со дня нашего знакомства с Кириллом, но почему-то только сейчас это начало кого-то удивлять», — говорила она.

В ноябре 2023 года SHOT сообщал, что Сафонов периодически приезжает в свою трехкомнатную квартиру на улице Твардовского в московском Строгино. Там же видели и Савельеву, писал источник.

«По словам консьержа, бывшая солистка группы „Фабрика“ уехала буквально месяц назад. Это резко противоречит тому, что сама звезда запостила в соцсетях. Она утверждала, что их семья перебралась в Израиль очень давно, еще 14 лет назад, с момента знакомства», — сообщал SHOT в ноябре 2023 года.

Ресурс добавлял, что сама Савельева может владеть четырехкомнатной квартирой в небоскребе бизнес-класса на улице Маршала Конева в столичном районе Щукино.

Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва» Актер Кирилл Сафонов и его супруга певица Саша Савельева

Почему мужа Савельевой обвиняли в спонсировании ВСУ

В октябре 2023 года Сафонова попросили признать иноагентом и проверить на финансирование ВСУ. С соответствующим требованием к министру юстиции РФ Константину Чуйченко обратились представители общественного движения «Ветераны России».

«По их словам, 50-летний актер, у которого двойное гражданство и недвижка в Тель-Авиве, с начала СВО переехал с женой и сыном в Израиль. Оттуда писал посты в поддержку Украины и критиковал действия России, а также опубликовал фото сына с отрывком из песни группы „Океан Эльзы“ на украинском языке», — отмечалось в публикации SHOT.

Сам Сафонов объяснил, что, помимо русского языка, хорошо владеет украинским и ивритом. Он отметил, что не вкладывал политического смысла в сообщение. По его словам, он лишь опубликовал отрывок из песни любимой украинской группы.

«Люди придают этому больше значения, нежели придавал я. Просто увидел красивую картинку. Мы с семьей сидели в японском ресторане, где весь потолок был уставлен шарами. Сын заинтересовался и потянулся к этим игрушкам. Такой был момент любви. Это не было политическим жестом. Это момент любви, который я зафиксировал», — рассказал Сафонов в эфире «Первого радио 89.1FM».

При этом в 2017 году супругу Савельевой запретили въезд на территорию Украины. Актер выразил сожаление по этому поводу, отметив, что «любит эту страну».

Чем известна Саша Савельева, личная жизнь

Одно время Савельева выступала в составе группы «Босиком» вместе с однокурсницами из училища. В 2001–2002-м была участницей группы «Они» и вместе с другой солисткой, Ириной Искрой, давала концерты с рок-коллективом «Аракс».

В 2002 году на Первом канале стартовало музыкальное реалити-шоу «Фабрика звезд». Савельева прошла основные отборочные туры и дошла до финала. 26 декабря 2002 года в «Олимпийском» прошел финальный концерт «Фабрики звезд». Группа «Фабрика», в состав которой вошла Савельева, заняла второе место. Также в коллективе были Ирина Тонева, Сати Казанова и Мария Алалыкина, которая через шесть месяцев покинула коллектив. Александра проработала в группе 16 лет и покинула ее в феврале 2019 года.

17 апреля 2010 года Савельева вышла замуж за Сафонова. 22 марта 2019 года родила сына Леона. Ранее состояла в отношениях с фигуристом Алексеем Ягудиным.

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