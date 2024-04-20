Возвращение на НТВ, критика Пугачевой: как живет Соседов, последние новости

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Музыкальный критик Сергей Соседов вернется в эфир телеканала НТВ, откуда со скандалом ушел зимой. В каком амплуа он предстанет перед зрителями, что известно о его жизни, как высказывался о Пугачевой?

Когда Соседов вернется на НТВ

Телеканал опубликовал пресс-релиз, согласно которому телеведущий вернется к работе с компанией в качестве члена жюри нового музыкального шоу телеканала «ВИА Суперстар!». Соседов рассказал, что в проекте будут участвовать как сольные исполнители, так и музыкальные коллективы. При этом, как предупредил музыкальный критик, с групп спрос будет строже.

«Группам сложно соревноваться друг с другом, поскольку у них еще возникает конкуренция внутри коллектива. Кто-то мирится, что в коллективе есть один солист, а кто-то хочет, чтобы и он тоже солировал, а не просто был на подпевках у „звезды“. Безусловно, к группам (ВИА) и требований больше, чем к сольным артистам. ВИА должен выглядеть как хорошо спетый, спаянный коллектив, монолит, а не как набор отдельных музыкантов, случайно собравшихся вместе», — объяснил Соседов.

В беседе с NEWS.ru критик заявил, что на самом деле его «убрали» лишь из программы «За гранью» на НТВ, оставив в шоу «Суперстар». Он отметил, что никто не знает, почему произошло увольнение. По его словам, тогда никому ничего по этому поводу не объяснили.

«Меня убрали из одной программы и оставили в другой программе. <...> Была программа «За гранью». Собственно, это была программа, сделанная под меня, и за 2,5 года было снято более 400 программ. А потом меня оттуда убрали. Я не знаю почему, я это говорил, и никто не знает, никому ничего не было сказано. Вот и все», — отметил критик.

Фото: НТВ

По словам собеседника, из программы «Суперстар» он не уходил, в этом году с его участием выйдут два сезона. Он отметил, что сейчас идут съемки «ВИА Суперстар», а осенью будет новый сезон с солистами. Соседов подчеркнул, что принимал участие в съемках «Суперстар» до того, как появилось шоу «За гранью», так что неправильно считать, что критик полностью уходил с НТВ.

«Я никуда не приходил, ниоткуда не уходил. Просто из одного шоу меня убрали, а в другом меня оставили. Вот и все», — сказал Соседов.

Что известно об увольнении критика из «За гранью»

В декабре прошлого года у музыкального критика закончился контракт с каналом, поэтому он прекратил работу в качестве ведущего популярной программы «За гранью». Журналист заявил, что решение о его уходе было принято руководством еще 9 декабря, после завершения очередных съемок.

Как рассказал Соседов, он узнал об увольнении во время работы в студии. К музыкальному критику подошла шеф-редактор и сообщила, что он больше не будет вести ток-шоу. Критику была неприятна эта ситуация.

«Я узнаю от шеф-редактора, что договор со мной не продлен. Мне сказали: „С канала пришло уведомление, что НТВ в ваших услугах больше не нуждается. И будет смена ведущего“. 11 декабря все было озвучено творческому коллективу. Меня просто убрали по факту, просто выгнали из программы. Давайте называть вещи своими именами», — объяснял Соседов.

Кроме того, после ухода музыкального критика из шоу НТВ продолжал давать объявления в соцсетях о наборе зрителей на программу, отмечая, что ее будет вести Соседов, хотя в тот момент уже снимался другой человек.

Ведущий назвал произошедшее неблагодарностью и отметил, что пытался в тяжелой программе сделать что-то хорошее и доброе, а от него требовали «трагедию».

Что Соседов говорил о Пугачевой

Музыкальный критик Сергей Соседов на YouTube-шоу FAMETIME TV сообщил, что уехавшая из России Алла Пугачева «наплевала на то, что было свято», и предала свой народ. По его словам, прощать такие поступки нельзя. Соседов также добавил, что с возрастом Пугачева растеряла свои талант, голос и энергетику, после чего остались только «вульгарность, отсутствие культуры и воспитания».

«Нельзя прощать предательство. Тем более если ты большой артист или был им когда-то. И наплевал на свою страну, которая тебе дала все: славу, успех, деньги. И ты без этой страны ничто и никто, и звать тебя никак. И ты потом называешь людей этой страны, которые тебя сделали тем, кем ты стала, рабами и холопами... Этого прощать нельзя! Это все от плохого воспитания, от невысокой культуры, безусловно. Печально. Для нее [Пугачевой] в первую очередь», — заявил Соседов.

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Критик также отметил, что именно зрители разных возрастов создали для Пугачевой «пьедестал, на который она взошла». По его мнению, певицу нельзя назвать культурным кодом страны, потому что она не относится к великим музыкантам, философам и писателям, таким как Пушкин, Рахманинов, Плисецкая или Русланова.

«Культурный код страны — это то, что остается, а она [Пугачева] не останется», — сообщил Соседов.

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