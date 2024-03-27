«Возьму опеку»: Собчак пообещала помочь детям жертв теракта в «Крокусе» Собчак пообещала оплатить школы и вузы детям погибших в «Крокусе»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ксения Собчак

Телеведущая Ксения Собчак в Telegram-канале заявила, что возьмет на себя расходы на образование детей, чьи родители погибли во время теракта в «Крокус Сити Холле». Она опубликовала чеки о перечислении 1,5 млн рублей семьям погибших. Собчак подчеркнула, что оплатит репетиторов, школы и вузы четырем сиротам.

Перевела 1,5 миллиона семьям детей, которые в «Крокусе» лишились родителей: Васе и Мише Соколовым и Варе с Вовой Дорофеевым. Помимо материальной помощи я возьму опеку над детьми в плане образования: помогу с платными вузами и, если надо, репетиторами. Я оплачу и устрою их в хорошие школы и хорошие вузы, в зависимости от того, что выберут они внутри семьи, — пообещала Собчак.

Ранее певица и блогер Ольга Бузова сообщила, что перечислила 2 млн рублей в фонд помощи пострадавшим при теракте в «Крокус Сити Холле». Исполнительница отметила, что любая помощь важна, и призвала своих поклонников по возможности делать пожертвования.

Также сообщалось, что одним из первых помогать пострадавшим начал рэпер Алишер Моргенштерн (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Он сообщил, что располагает фондом в размере 40 миллионов рублей, от которого на его проекты было потрачено лишь 10%, поэтому исполнитель готов помогать нуждающимся. Также музыкант перевел миллион рублей 15-летнему Исламу, который работал гардеробщиком в «Крокусе» и спасал людей во время стрельбы.



SHAMAN (Ярослав Дронов) заявил, что готов оплатить похороны погибших и лечение каждого, кто пострадал при теракте. 25 марта певец уточнил, что 5 млн рублей уже переведены Российскому Красному Кресту.