«Возьму и обломаю»: Билан рассказал об отношениях с Судзиловской Билан: мы с Судзиловской очень хорошие друзья

Певец Дима Билан заявил, что с актрисой Олесей Судзиловской очень близко дружит, передает корреспондент NEWS.ru с VII музыкальной премии ЖАРА MUSIC AWARDS. Так исполнитель ответил на слухи о любовных отношениях. Он добавил, что давно дружит и с самой артисткой, и с ее семьей.

Мы очень хорошие друзья. Вот просто вас возьму и обломаю сейчас, очень хорошие. И давно мы дружим. И с ее семьей, — сказал Билан.

Он также ответил на вопрос о том, какая для него идеальная женщина. «Идеальная, идеальная», — дважды повторил певец.

Также в рамках премии с журналистами пообщалась певица Валерия. В непростое, турбулентное время каждому необходимо сосредоточиться на себе, на своих делах и заботах, поделилась она мнением. По ее словам, таким образом сложные времена пережить намного легче. Хочется, чтобы в соцсетях перестали сеять ненависть на ровном месте, призналась она.

Певица Клава Кока же поделилась секретом своего образа. Артистка рассказала, что надела платье коллекции от кутюр Валентина Юдашкина. По ее словам, наряд был создан в 1999 году. Она рассказала, что платье создано вручную. Кроме того, Кока заявила, что собиралась на светское мероприятие около двух часов.