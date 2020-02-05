https://static.news.ru/photo/1034331a-4821-11ea-a6d0-fa163e074e61_660.jpg Давид Манукян Фото: Давид Манукян/vk.com

Возлюбленный Ольги Бузовой Давид Манукян пообещал к 4 марта скинуть 13 килограммов. По словам блогера, он набрал лишний вес во время отдыха с любимой девушкой.

На данный момент я вешу 98 кг. Через два месяца я должен 85 весить, — поделился молодой человек.

Он добавил, что попрощается со своими длинными обесцвеченными волосами, если не достигнет поставленной цели.

В конце декабря Бузова опубликовала на YouTube клип на трек «Мандаринка», записанный совместно с Давидом Манукяном. В ролике они поют, танцуют и обнимаются в студии звукозаписи. Это ещё больше подогрело интерес к их, на тот момент предполагаемому, роману.

А в финале шоу «План Б» всё встало на свои места. По задумке авторов программы, Ольга Бузова должна была найти жену Тимуру Батрутдинову, а он — мужа исполнительнице песни «Мало половин». Однако всё пошло не по сценарию. Оказалось, что звезда уже несколько месяцев живёт с Манукяном. Именно из-за шоу пара не могла рассекретить свои отношения.

Молодые люди уже сделали одинаковые татуировки в знак бесконечной любви, писал NEWS.ru.