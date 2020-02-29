https://static.news.ru/photo/061e2cec-5b58-11ea-921d-fa163e074e61_660.jpg Ольга Бузова Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Бойфренд Бузовой Давид Манукян отправляется на первые в своей жизни гастроли. График рэпера расписан до середины лета.

Расписание турне возлюбленный ведущей «Дома-2» опубликовал в Instagram. Стартуют поездки 7 марта.

Любимые, это наш первый тур! Я еду к тебе в город! Буду рад видеть каждого на концерте. Давайте наведём шума в каждом городе. Куда еще приехать? — задался вопросом блогер.

В комментариях подписчики стали зазывать Манукяна в разные города, он обещал учесть все предложения. Поздравила с началом гастрольного тура рэпера и сама Ольга Бузова. Она поставила смайлик с изображением ракеты.

Ранее NEWS.ru сообщал, что возлюбленный певицы Ольги Бузовой блогер Давид Манукян получил в подарок на День защитника Отечества носки. Об этом стало известно из переписки знаменитостей в комментариях на странице исполнительницы в социальной сети.