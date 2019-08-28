Фото: Tatyana Brukhunova/instagram

Помощницу Евгения Петросяна Татьяну Брухунову, которую россияне считают главной виновницей его развода с Еленой Степаненко, откровенно рассказала о собственных недостатках. По её словам, долгие годы она боролась с тяжёлой формой акне и сутулостью и не могла принять себя и свою внешность. Лишь спустя годы девушка пришла к выводу, что изъяны во внешности произрастают из неуверенности в себе.

Нужно быть уверенной в себе и своём внешнем виде. Всё остальное просто шум, и я легко абстрагируюсь от него. Уверенность в себе необходимо взращивать подобно диковинному цветку, — написала она на своей странице в Instagram.

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Несколько раз подруги говорили мне, что периодически сталкиваются с непониманием от близких, коллег или друзей в случаях, когда речь заходит о трендах и люди далёкие от мира красоты и стиля смеются над ними, а сами в тоже время продолжают носить не актуальную одежду. И я задумалась, а как бы я отреагировала на такое? Мне повезло! Никогда с подобным бестактным поведением не сталкивалась. Но все же отвечу так. Главное нравиться СЕБЕ! К примеру, я люблю пасту и вдруг кто-то скажет мне, что это невкусно. Что я отвечу? Каждый сам выбирает, что ему есть, как одеваться и с кем ему быть. Нужно быть уверенной в себе и своём внешнем виде. Всё остальное просто шум и я легко абстрагируюсь от него. Уверенность в себе необходимо взращивать подобно диковинному цветку. 12 лет я боролась с жуткой формой акне. Сегодня я могу позволить себе не доставать пудреницу месяцами. Много лет ушло у меня на принятие себя, своего лица, сутулости, которая со мной с юности (это случилось из-за компрессии позвонков грудного отдела), плохого зрения (привет, наследственность!) и очков. Но с годами все это я не только приняла, но и полюбила. И сегодня НИКТО не сможет внушить мне обратное! #татьянабрухунова

Публикация от Tatyana Brukhunova (@bruhunova)

По её словам, чтобы принять свои недостатки, нужно полюбить себя, отмечает Пятый канал.

Ранее News.ru писал, что помощницу Петросяна раскритиковали в Сети за гардероб. По мнению пользователей, у неё стиль «как у пенсионерки». Особенно сильно юзерам не понравились свитер и штаны Татьяны. Некоторые комментаторы отреагировали на образ с иронией, позволив себе назвать девушку «бабулей».

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