https://static.news.ru/photo/ded0ae1e-c965-11e9-9e90-fa163e074e61_660.jpg Фото: Tatyana Brukhunova/instagram

Помощницу Евгения Петросяна Татьяну Брухунову, которую россияне считают главной виновницей его развода с Еленой Степаненко, откровенно рассказала о собственных недостатках. По её словам, долгие годы она боролась с тяжёлой формой акне и сутулостью и не могла принять себя и свою внешность. Лишь спустя годы девушка пришла к выводу, что изъяны во внешности произрастают из неуверенности в себе.

Нужно быть уверенной в себе и своём внешнем виде. Всё остальное просто шум, и я легко абстрагируюсь от него. Уверенность в себе необходимо взращивать подобно диковинному цветку, — написала она на своей странице в Instagram .

По её словам, чтобы принять свои недостатки, нужно полюбить себя, отмечает Пятый канал .

Ранее News.ru писал, что помощницу Петросяна раскритиковали в Сети за гардероб. По мнению пользователей, у неё стиль «как у пенсионерки». Особенно сильно юзерам не понравились свитер и штаны Татьяны. Некоторые комментаторы отреагировали на образ с иронией, позволив себе назвать девушку «бабулей».