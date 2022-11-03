Воюющий в ДНР сын актрисы Клюевой заявил об агрессии матери Сын актрисы Клюевой Гагин: мать меня на порог не пускает и находится под влиянием своего окружения

Фото: Евгения Смолянская/NEWS.RU

Единственный сын звезды фильма-сказки «Варвара-краса — длинная коса» Татьяны Клюевой, обвиняющей его в том, что он выгоняет её на улицу, Ян Гагин рассказал KP.RU об острых психических изменениях в поведении матери, «попавшей под влияние постороннего окружения». С его слов, у матери появились агрессия и недоверие, «причём беспочвенные». Гагин участвует в специальной военной операции России на Украине, является советником главы ДНР Дениса Пушилина и находится в Донецке. Когда мужчину спросили о том, имеет ли он отношение к тому, в чём обвиняет его мать, Ян ответил, что никогда в жизни не поступил бы так со своей матерью.

О чём вы говорите, конечно, нет. Никто не пытался это сделать, и в мыслях такого не было! Я в Донецке, регулярно на грани того, чтобы разменять свою жизнь на жизни других людей. Думаете, я стал бы так поступать с мамой?! Я буду немногословен, потому что разбирательства по этому делу сейчас идут в двух плоскостях: гражданское судопроизводство и проверка в соответствии с моим заявлением в правоохранительные органы, — пояснил Ян Гагин.

Издание отмечает, что когда в прошлом году умер супруг актрисы Татьяны Клюевой, она впала в депрессию. Сын Ян Гагин с женой переехали к матери, чтобы помогать ей. Клюева сначала была рада родным, однако вскоре после этого очень изменилась и стала обвинять наследника в том, что он отобрал у неё все деньги, карточки и заставил переписать на него квартиру.

Между тем, по словам единственного сына звезды «Варвары-красы — длинной косы», на артистку плохо влияет её окружение. Гагин воевал на территории Донецкой Народной Республики, и когда приезжал к матери домой, по его словам, заметил острые психические изменения в поведении. У него создалось впечатление, что актрисе стали важнее посторонние люди, которым она доверилась. Однако Клюева, с его слов, не желает даже на порог пускать родного сына.

18 июля советник главы ДНР Ян Гагин заявил, что подразделения Росгвардии из Чечни активно принимают участие в боевых действиях на линии фронта. Также он отверг мнение о чеченских военных как о «тикток-войсках» и «селфи-воинах». Гагин отметил их роль в штурме Мариуполя и добавил, что украинские военные боятся чеченцев и сдаются им.