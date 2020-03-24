https://static.news.ru/photo/d0bd747e-6e5b-11ea-a49b-fa163e074e61_660.jpg Ангелина Вовк Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Телеведущая Ангелина Вовк рассказала, как изменилась её жизнь с приходом в Россию коронавируса. По её словам, в возрасте 77 лет лучше бы было в такое время сидеть на даче, но она не может пропускать эфиры на телевидении, особенно если они посвящены жизни и творчеству Валентины Толкуновой.

Вовк считает, что в России делают всё возможное, чтобы остановить пандемию.

Но надо не поддаваться панике. Стараюсь думать о светлом, о прекрасном. На прошлой неделе ходила в магазины. Пока без маски ходила. Но гречки прикупила на всякий случай, — заявила телеведущая в интервью KP.RU.

Ранее NEWS.ru сообщал, что друг Льва Лещенко рассказал, как певец с приключениями добирался из США в Россию. Певец был на гастролях в Штатах и Канаде. У Лещенко был прямой билет до Москвы, но погодные условия не позволили самолёту прибыть в российскую столицу. Лайнер приземлился во французском Марселе. Там у Лещенко и начались первые лёгкие проявления ОРВИ.